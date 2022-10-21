Icon

وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير Icon الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
طالب السلطات بردعهم

خاتمي يحرض : المتظاهرون خونة

2022-10-21 الساعة 7:15
خاتمي يحرض : المتظاهرون خونة
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

اتهم خطيب الجمعة في طهران عضو مجلس الخبراء الإيراني أحمد خاتمي، المتظاهرين الإيرانيين العزل بأنهم خونة، داعيًا إلى ردعهم.

خاتمي يحرض

وقال خاتمي في خطبة الجمعة: “ينبغي للقضاء التعامل مع مثيري الشغب، الذين خانوا الأمة وسكبوا الماء في طاحونة مياه العدو، بشكل يردع الآخرين حتى عن الرغبة في إثارة الشغب مجدداً”.

وتابع: “قالوا للفتية المخدوعين (يقصد المتظاهرين) إنهم إن بقوا في الشوارع لأسبوع، فسيسقط النظام الحاكم.. واصلوا أحلامكم!”.

مظاهرات إيران

وتواجه إيران موجة غير مسبوقة من المظاهرات إلى الحد الذي دفع المحللون الإيرانيون إلى القول: إن الاحتجاجات الحالية المناهضة للنظام التي تجتاح البلاد أظهرت أن النظام فشل في إخضاع جيل الشباب بعد أكثر من 40 عامًا في السلطة.

واندلعت الاحتجاجات في إيران في 17 سبتمبر، بعد مقتل مهسا أميني، 22 عامًا، والتي توفيت في المستشفى بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الآداب بتهمة خلع الحجاب.

اعتقال الطلبة

وتتعامل السلطات هناك بعنف وقوة غاشمة مع الطلبة الذين خرجوا في المظاهرات واحتجزت الآلاف منهم وسط نداءات دولية بإطلاق سراحهم وتمكينهم من استكمال دراستهم.

يذكر أنه في مقابلة مع صحيفة إيرانية، أقر وزير التعليم الإيراني، يوسف نوري، قبل عدة أيام، بأن طلاب المدارس كانوا يحتجون بالفعل، وكانت الحكومة ترد باحتجازهم وإرسالهم إلى مرافق الصحة العقلية لإصلاح الطلاب وتخليصهم من سلوكياتهم المعادية للمجتمع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه