خاتمي يحرض : المتظاهرون خونة

اتهم خطيب الجمعة في طهران عضو مجلس الخبراء الإيراني أحمد خاتمي، المتظاهرين الإيرانيين العزل بأنهم خونة، داعيًا إلى ردعهم.

خاتمي يحرض

وقال خاتمي في خطبة الجمعة: “ينبغي للقضاء التعامل مع مثيري الشغب، الذين خانوا الأمة وسكبوا الماء في طاحونة مياه العدو، بشكل يردع الآخرين حتى عن الرغبة في إثارة الشغب مجدداً”.

وتابع: “قالوا للفتية المخدوعين (يقصد المتظاهرين) إنهم إن بقوا في الشوارع لأسبوع، فسيسقط النظام الحاكم.. واصلوا أحلامكم!”.

مظاهرات إيران

وتواجه إيران موجة غير مسبوقة من المظاهرات إلى الحد الذي دفع المحللون الإيرانيون إلى القول: إن الاحتجاجات الحالية المناهضة للنظام التي تجتاح البلاد أظهرت أن النظام فشل في إخضاع جيل الشباب بعد أكثر من 40 عامًا في السلطة.

واندلعت الاحتجاجات في إيران في 17 سبتمبر، بعد مقتل مهسا أميني، 22 عامًا، والتي توفيت في المستشفى بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الآداب بتهمة خلع الحجاب.

اعتقال الطلبة

وتتعامل السلطات هناك بعنف وقوة غاشمة مع الطلبة الذين خرجوا في المظاهرات واحتجزت الآلاف منهم وسط نداءات دولية بإطلاق سراحهم وتمكينهم من استكمال دراستهم.

يذكر أنه في مقابلة مع صحيفة إيرانية، أقر وزير التعليم الإيراني، يوسف نوري، قبل عدة أيام، بأن طلاب المدارس كانوا يحتجون بالفعل، وكانت الحكومة ترد باحتجازهم وإرسالهم إلى مرافق الصحة العقلية لإصلاح الطلاب وتخليصهم من سلوكياتهم المعادية للمجتمع.