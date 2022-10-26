خادمة تحاول قتل رضيعة في الكويت بطريقة مروعة

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في واقعة غريبة شهدتها الكويت، حاولت خادمة من جنسية آسيوية قتل طفلة مخدوميها بطريقة مروعة.
وبحسب صحيفة الراي، فقد أمرت النيابة العامة بحجز الخادمة، بعد اتهامها من قبل ذوي الطفلة بمحاولة القتل، حيث وجهت إليها تهمة الشروع بالقتل، واستكمال التحقيقات جارٍ.
وفي التفاصيل فقد تلقت الأجهزة الأمنية الكويتية بلاغًا يفيد بقيام عاملة منزلية من جنسية آسيوية بوضع مسحوق تنظيف في الأدوية الخاصة بطفلة مخدوميها، والبالغة من العمر 3 أشهر”.
وبدورها، باشرت النيابة العامة تحقيقًا مع والدي الطفلة، كما أمرت بإرسال الطفلة إلى إدارة الطب الشرعي ومركز حماية الطفل، واستجواب العاملة المتهمة، وفق المصدر ذاته.