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مشيدًا بالحضور الجماهيري للشباب

خالد البلطان: سيأتي اليوم الذي نهزم فيه الهلال

2022-10-11 الساعة 12:12
خالد البلطان: سيأتي اليوم الذي نهزم فيه الهلال
المواطن - الرياض

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أعرب رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير ودعم الفريق، متمنيًا في الوقت ذاته الفوز على الهلال خلال الفترة المقبلة.

خالد البلطان يُعلق على المباراة:

وعلق خالد البلطان على مباراة اليوم، قائلًا: “الهلال يبنى من سنوات بمئات الملايين، وكلف هذا الفريق مليارات، وواجهنا اليوم لاعبي منتخب، والهلال لا يتأثر بالغيابات”. وتابع البلطان: “أمر مخيب أننا لم نكسر سلسلة انتصارات الهلال علينا، ولكن سيأتي اليوم الذي نفوز فيه على الهلال”، مضيفًا: “هذا ديربي الأخلاق الطيبة، ونحن نحترم من يحترمنا ونقدر من يقدرنا”.
دوري روشن السعودي
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC
وأضاف خلال تصريحاته لوسائل الإعلام بعد المباراة، قائلًا: “نحن ضد قرار أن الأجنبي الثامن خارج قائمة الفريق، ويعد قرار مجحف، ويجب بعد كأس العالم أن يلغى هذا القرار”. واختتم خالد البلطان تصريحاته قائلًا: “من النادر أن تكون نسبة الـ30% للجمهور الشبابي ممتلئة، وأشكر الجماهير الشبابية على حضورهم، وهذا دليل على وعيهم وثقتهم بالفريق”.
الهلال ضد الشباب
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

تعادل الهلال والشباب:

وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة الهلال والشباب ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، ليواصل الليوث الانفراد بصدارة جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة.
الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC
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