خام برنت يرتفع أكثر من 3,5 دولار

سجلت أسعار خام برنت ارتفاعًا جديدًا خلال الساعات الأخيرة بمقدار أكثر من 3.5 دولار ليصل إلى 97,92 دولار للبرميل.
سعر خام برنت:
وارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة 7 أكتوبر، واتجهت لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من قرار أوبك+
إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020 على الرغم من القلق حيال الركود وارتفاع أسعار الفائدة.
خام غرب تكساس:
وبحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش زاد خام برنت 33 سنتًا أو 0.4% إلى 94.75 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا أو 0.4% إلى 88.78 دولار للبرميل.
وقال ستيفن برينوك من (بي في إم) للسمسرة في النفط: “سيكون من بين التداعيات الرئيسية لتخفيضات أوبك الأخيرة العودة المرجحة إلى سعر مئة دولار للنفط… إلا أن المكاسب ستكون محدودة في ظل تزايد العوامل الاقتصادية غير المواتية”.
ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني، ويقترب خام برنت من تسجيل ارتفاع بثمانية في المائة هذا الأسبوع. لكنه لا يزال منخفضًا بشكل كبير بعد اقترابه من أعلى مستوى على الإطلاق عند 147 دولارًا للبرميل الذي سجله في مارس (آذار) بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
ارتفاع الدولار:
وأضاف ارتفاع الدولار إلى الضغط على أسعار النفط وسط تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشير إلى أن البنك سيواصل تشديد السياسة النقدية بشكل حاد.
وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وتؤثر على النفط والأصول الأخرى التي تنطوي على مخاطر.