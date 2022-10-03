خبير تحكيمي: طرد الصليهم غير صحيح

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وتحدث المرداسي في قناة SSC قائلًا: “في حالة طارق حامد، اللاعب المصري يستحق الطرد بالفعل بسبب دخوله المتهور على الكاميروني فينسينت أبو بكر، ولكن الأمر مختلف مع لاعب النصر كان أقل تهورًا لأن قدمه كانت على الأرض وليست مرتفعة وبالتالي هو لا يتعمد إيذاء لاعب الاتحاد، الصليهم لا يستحق الطرد المباشر مثلما استحق طارق حامد”.
#الاستديو_التحليلي | الخبير التحكيمي – فهد المرداسي:— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 2, 2022
الدقيقة 40 بطاقة حمراء صحيحة للاعب الاتحاد
الدقيقة 59 بطاقة حمراء غير صحيحة للاعب النصر
الدقيقة 69 لايوجد ركلة جزاء للنصر
الدقيقة 90 لايوجد ركلة جزاء للنصر
الدقيقة 95 لايوجد ركلة جزاء للاتحاد
#SSC pic.twitter.com/oS5cE4vbfg