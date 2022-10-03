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تعرض لها في مباراة الاتحاد

خبير تحكيمي: طرد الصليهم غير صحيح

2022-10-03 الساعة 12:12
خبير تحكيمي: طرد الصليهم غير صحيح
المواطن - محمد سمعه

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أوضح فهد المرداسي، الخبير التحكيمي، أن طرد الحكم الأوروجوياني أندرياس كونيا للاعب عبدالمجيد الصليهم لاعب النصر في مباراة الاتحاد غير صحيح. وتحدث المرداسي في قناة SSC قائلًا: “في حالة طارق حامد، اللاعب المصري يستحق الطرد بالفعل بسبب دخوله المتهور على الكاميروني فينسينت أبو بكر، ولكن الأمر مختلف مع لاعب النصر كان أقل تهورًا لأن قدمه كانت على الأرض وليست مرتفعة وبالتالي هو لا يتعمد إيذاء لاعب الاتحاد، الصليهم لا يستحق الطرد المباشر مثلما استحق طارق حامد”.

حمدالله يثير الجدل !

وكان اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد أثار الجدل بعدما أبدى سعادته بطرد لاعب وسط النصر. طرد عبدالمجيد الصليهم الحكم الأوروجوياني كونيا قرر طرد الصليهم بالدقيقة الستين بعد دخوله العنيف على أحد لاعبي الاتحاد، حيث ذهب اللاعب المغربي للحكم يطالبه بمنحه البطاقة الحمراء وهو ما حدث ليفرح اللاعب المغربي بصورة أثارت الجدل في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب مرسول بارك في الرياض.
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