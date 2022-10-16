ختام ثامن جولات دوري روشن بـ 5 مباريات اليوم

ترتيب دوري روشن

تُختتم مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين اليوم الأحد بإقامة 5 مباريات وذلك قبل التوقف الدولي لمدة شهرين. وتنطلق مباراتان في تمام السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة وهما ” النصر والفيحاء” و ” الباطن وأبها”. وتُلعب 3 مباريات في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة وهم ” الاتحاد والوحدة، الاتفاق والتعاون، العدالة وضمك”. مباريات أمس السبت التي أُقيمت في الجولة الثامنة كانت انتهت بفوز الهلال على الطائي بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز الليث على الخليج برباعية دون رد، وفاز الفتح على الرائد بهدف دون رد.وقبل مباريات اليوم، الليث في الصدارة حاليًّا برصيد 22 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 17 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 16 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 15 نقطة، الطائي خامسًا برصيد 15 نقطة، التعاون سادسًا برصيد 14 نقطة، الفتح سابعًا وضمك ثامنًا ولكل منهم 12 نقطة، الاتفاق تاسعًا والرائد عاشرًا ولكل منهما 9 نقاط.الوحدة في المركز الحادي عشر برصيد سبع نقاط، أبها في المركز الثاني عشر برصيد سبع نقاط، العدالة في المركز الـ13، والخليج في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، الفيحاء في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد نقطة.