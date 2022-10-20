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تدريب 5000 ممرض سعودي 9 أشهر

خريجو تمريض الرعاية الحرجة جاهزون لسوق العمل

2022-10-20 الساعة 2:37
خريجو تمريض الرعاية الحرجة جاهزون لسوق العمل
المواطن - واس

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تحتفي وزارة الصحة الأربعاء القادم بتخريج الدفعة الثانية من برنامج تمريض الرعاية الحرجة.
ويهدف البرنامج لتدريب وتأهيل 5000 ممرض سعودي للعمل في أقسام العنايات الحرجة عن طريق إلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف لمدة تسعة أشهر، حيث يبلغ عدد خريجي الدفعة الثانية 3040 كادراً تمريضياً.

الأقسام المستهدفة

ويستهدف البرنامج في مساره الأول المعينين حديثًا كما يستهدف في المسار الثاني التمريض العامل في الأقسام الأقل حدة مثل أقسام الباطنة والجراحة والعيادات الخارجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية لتأهيلهم في أقسام الرعاية الحرجة وتحقيق نسب التوطين بما يتوافق مع رؤية 2030.

مهارات الرعاية الحرجة

ويُقدم البرنامج للمتدربين المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة التي تٌمكنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة بما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة في التخصصات الحرجة كالعناية المركزة بالعين، و الأطفال، وحديثي الولادة، وأقسام الطوارئ بالإضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي، ومراكز القلب، ومراكز الأورام, حيث تم تدريب المتدربين في 47 منشأة صحية وتحت إشراف مدربين سعوديين من ذوي الخبرة في الرعاية الحرجة وتم تأهيلهم للتدريب من خلال الحاقهم في برنامج إعداد المدربين.

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