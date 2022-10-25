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بعد فسخ التعاقد معه

خسائر النصر بسبب عبدالرزاق حمدالله

2022-10-25 الساعة 6:30
خسائر النصر بسبب عبدالرزاق حمدالله
المواطن - مروة نبيل

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لازالت أزمة مهاجم فريق الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله وناديه السابق النصر، تُسيطر على الوسط الرياضي، خاصة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

خسائر النصر

وعلق الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، على هذه الأزمة، قائلًا: “خسارة النصر قضيته في الفيفا مع عبدالرزاق حمدالله أكبر من التعويض عن فسخ العقد ومستحقاته المتأخرة، فقد خسر فنيًا وماليًا قبل ذلك لفسخه العقد”.

وتابع الشيخ حديثه عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “فبالإضافة إلى الفراغ الذي تركه اللاعب، فقد رحل مجانًا قبل عام ونصف من عقده وكان بإمكان النصر أن يكسب مبلغ المدة بالملايين لو باع عقده أو أجرى تسويه معه”.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

أزمة عبدالرزاق حمدالله

وكانت الإدارة النصراوية قد قامت بفسخ عقد عبدالرزاق حمدالله من طرف واحد في نوفمبر الماضي، وانضم للاتحاد في الميركاتو الشتوي وأكدت تقارير أن الإدارة سعت للحصول على تعويض ضخم، وتم تصعيد الأزمة إلى فيفا.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

وأعلن فيفا عن إلزام العالمي بدفع 13 مليون ريال لمهاجمه السابق، ما أثار حالة من الجدل بشأن مدى صحة موقف حمدالله، ما دفع مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر، وليد المهيدب للتعليق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن جانبه، أعرب عبدالرزاق حمدالله، عن سعادته بقرار “فيفا” في قضيته ضد النصر، مؤكدًا أنه الاتحاد الدولي برأه من “ادعاءات باطلة”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر spl

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