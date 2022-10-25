خسائر النصر بسبب عبدالرزاق حمدالله

لازالت أزمة مهاجم فريق الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله وناديه السابق النصر، تُسيطر على الوسط الرياضي، خاصة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

خسائر النصر

وعلق الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، على هذه الأزمة، قائلًا: “خسارة النصر قضيته في الفيفا مع عبدالرزاق حمدالله أكبر من التعويض عن فسخ العقد ومستحقاته المتأخرة، فقد خسر فنيًا وماليًا قبل ذلك لفسخه العقد”.

وتابع الشيخ حديثه عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “فبالإضافة إلى الفراغ الذي تركه اللاعب، فقد رحل مجانًا قبل عام ونصف من عقده وكان بإمكان النصر أن يكسب مبلغ المدة بالملايين لو باع عقده أو أجرى تسويه معه”.

أزمة عبدالرزاق حمدالله

وكانت الإدارة النصراوية قد قامت بفسخ عقد عبدالرزاق حمدالله من طرف واحد في نوفمبر الماضي، وانضم للاتحاد في الميركاتو الشتوي وأكدت تقارير أن الإدارة سعت للحصول على تعويض ضخم، وتم تصعيد الأزمة إلى فيفا.

وأعلن فيفا عن إلزام العالمي بدفع 13 مليون ريال لمهاجمه السابق، ما أثار حالة من الجدل بشأن مدى صحة موقف حمدالله، ما دفع مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر، وليد المهيدب للتعليق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن جانبه، أعرب عبدالرزاق حمدالله، عن سعادته بقرار “فيفا” في قضيته ضد النصر، مؤكدًا أنه الاتحاد الدولي برأه من “ادعاءات باطلة”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).