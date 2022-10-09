خسارة خيتافي ضد الريال بهدف

انتهت مباراة خيتافي ضد الريال، مساء السبت، بفوز ريال مدريد بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم لموسم 2022/ 2023.
خيتافي ضد الريال:
المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو سجل هدف السبق لـ ريال مدريد من ضربة رأسية بالدقيقة الثالثة مع بداية الشوط الأول.
وحاول ريال مدريد خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، إحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق ريال مدريد بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني سجل البرازيلي رودريجو هدفًا ثانيًا لـ ريال مدريد ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.
وطالب لاعبو خيتافي في الدقيقة التسعين بركلة جزاء بسبب عرقلة داني كارفخال لأحد لاعبي خيتافي، لكن الحكم الإسباني ماتيو لاهوز رفض احتسابها.
بعد مباراة خيتافي ضد الريال، أصبح رصيد ريال مدريد 22 نقطة في صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا.
أما رصيد خيتافي فتجمد عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.