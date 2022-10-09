Icon

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب Icon برنامج ريف يضيف 7 منتجات جديدة للدعم Icon أهداف لـ كاميرات المراقبة الأمنية منها حفظ الخصوصية Icon إقبال كبير في ختام معرض الرياض للكتاب Icon السعودية ستكون كما تريد وليس كما يريدون Icon الجبير: المملكة لا تُسيس النفط Icon الأمر بالمعروف تشارك بمعرض الرياض للكتاب Icon مقيمة أمريكية: السعودية آمنة أكثر من بلادي Icon تروجينا تحفة معمارية ووجهة لا مثيل لها  Icon الغيص: قرار أوبك+ استباقي ومدروس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم
في الجولة الثامنة من الليجا

خسارة خيتافي ضد الريال بهدف

2022-10-09 الساعة 1:07
خسارة خيتافي ضد الريال بهدف
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة خيتافي ضد الريال، مساء السبت، بفوز ريال مدريد بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم لموسم 2022/ 2023.

خيتافي ضد الريال:

المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو سجل هدف السبق لـ ريال مدريد من ضربة رأسية بالدقيقة الثالثة مع بداية الشوط الأول. وحاول ريال مدريد خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، إحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى. وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق ريال مدريد بهدف دون رد. خيتافي ضد الريال وفي الشوط الثاني سجل البرازيلي رودريجو هدفًا ثانيًا لـ ريال مدريد ولكن تم إلغائه بداعي التسلل. وطالب لاعبو خيتافي في الدقيقة التسعين بركلة جزاء بسبب عرقلة داني كارفخال لأحد لاعبي خيتافي، لكن الحكم الإسباني ماتيو لاهوز رفض احتسابها. بعد مباراة خيتافي ضد الريال، أصبح رصيد ريال مدريد 22 نقطة في صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا. أما رصيد خيتافي فتجمد عند 7 نقاط في المركز السادس عشر. خيتافي ضد الريال
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

600 علامة تجارية تواجه الخطر بعد وفاة...
العالم

600 علامة تجارية تواجه الخطر بعد وفاة...

العالم
سكني: الإسكان التنموي يهدف لخدمة الأسر الأشد...
السعودية اليوم

سكني: الإسكان التنموي يهدف لخدمة الأسر الأشد...

السعودية اليوم
153 مشاركًا في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية...
السعودية اليوم

153 مشاركًا في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية...

السعودية اليوم
الفاخري: عملية تغيير لون عدسة العين غير...
السعودية اليوم

الفاخري: عملية تغيير لون عدسة العين غير...

السعودية اليوم
إدارة الأهلي حائرة بسبب المدرب الجديد
الرياضة

إدارة الأهلي حائرة بسبب المدرب الجديد

الرياضة
بينهما 69 عاماً.. صورتين لحضور الملك فهد...
أخبار رئيسية

بينهما 69 عاماً.. صورتين لحضور الملك فهد...

أخبار رئيسية
إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة محمد بن...
محمد بن سلمان

إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة محمد بن...

محمد بن سلمان
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...
الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...

الملك سلمان

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه