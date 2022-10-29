خسارة ليستر سيتي ضد مان سيتي بهدف

انتهت مباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي، عصر اليوم السبت، بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ليستر سيتي ضد مان سيتي

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح البلجيكي كيفن دي بروين في إحراز هدف التقدم لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الخمسين.

وحاول فريق ليستر سيتي العودة في المباراة ولكن دون جدوى، ليفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي بعد الفوز 29 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا، بينما تجمد رصيد فريق ليستر سيتي عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.

يذكر أن مباراة ليستر سيتي ضد مان سيتي، كانت أُقيمت على ملعب كينج باور معقل فريق ليستر سيتي.

وتُقام حاليًا 5 مباريات في الدوري الإنجليزي وهي ” نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا، كريستال بالاس ضد ساوثهامبتون، بورنموث ضد توتنهام هوتسبير، برايتون ضد تشيلسي، برينتفورد ضد وولفرهامبتون”.

وتنطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت المملكة، مباراة فولهام ضد إيفرتون، بينما يلعب ليفربول مع نادي ليدز يونايتد في تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم.