خسارة مفاجئة لـ ليفربول ضد نوتنجهام فورست

حقق فريق نوتنجهام فورست فوزًا مفاجئًا على حساب فريق ليفربول بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول ضد نوتنجهام

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي الريدز حيث حاول كل من المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينيو إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وأهدر المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، كذلك فرصة إحراز الهدف الأول لـ الريدز بالشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، بدأت المباراة بإيقاع بطيء من قبل الفريقين، كما صدم اللاعب تايو أوونيي رجال المدرب يورجن كلوب بإحرازه الهدف الأول لفريق نوتنجهام فورست بالدقيقة الخامسة والخمسين، بعد ارتداد الكرة من الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وواصل نوتنجهام فورست محاولاته الهجومية لإحراز الهدف الثاني عبر كل من الشيخ كوياتي وياتيس لكن الحارس أليسون بيكر تعامل مع الكرة بشكل جيد.

وحاول يورجن كلوب تنشيط الجانب الهجومي في صفوف ليفربول، بالدفع بكل من جوردان هندرسون والإنجليزي ألكسندر أرنولد.

ولم يحدث أي تغيير في نتيجة المباراة، ليفوز نوتنجهام فورست بهدف دون رد ويُصبح رصيده تسع نقاط في المركز التاسع عشر ” قبل الأخير”، بينما تجمد رصيد الريدز عند 16 نقطة في المركز السابع.