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بعد ما بدر منه في مباراة توتنهام

خصم 8 ملايين ريال من كريستيانو رونالدو !

2022-10-22 الساعة 12:28
خصم 8 ملايين ريال من كريستيانو رونالدو !
المواطن - محمد سمعه

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قرر المدرب الهولندي إيريك تين هاج، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فرض عقوبة مالية على اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ بسبب ما بدر منه في مباراة اليونايتد ضد توتنهام بالجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريستيانو رونالدو 

وكان رونالدو غادر ملعب أولد ترافورد قبل نهاية مباراة اليونايتد وتوتنهام، بسبب شعوره بالغضب بسبب عدم اعتماد تين هاج عليه في مباراة توتنهام، حيث غادر رونالدو دكة بدلاء اليونايتد قبل دقيقتين على نهاية المباراة أمام توتنهام.

الصحفي الإنجليزي سيمون ستوني ذكر أن المبلغ المخصوم من راتب رونالدو قدره مليون جنيه إسترليني أي ما يقرب من 8 ملايين ريال.

كريستيانو رونالدو - اليونايتد - مانشستر يونايتد

كذلك قرر تين هاج استبعاد رونالدو من قائمة اليونايتد لمواجهة نادي تشيلسي اليوم السبت بالجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وربما يُفكر النجم البرتغالي في مغادرة مانشستر يونايتد في شهر يناير المقبل، حيث يشعر بالملل بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع مانشستر يونايتد، منذ قدوم تين هاج.

رونالدو كان انضم إلى مانشستر يونايتد في سبتمبر من عام 2021 قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي.

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