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خطبتا صلاة الكسوف في الحرمين الشريفين

2022-10-25 الساعة 3:40
خطبتا صلاة الكسوف في الحرمين الشريفين
المواطن - الرياض

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أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة، أن الشمس من آيات الله الباهرات التي تستوجب التدبر في قدرة الله وحكمته عز وجل.

 

وقال في خطبة الكسوف اليوم من المسجد الحرام إن الله بجليل قدرته وجميل حكمته قد أحكم ما صنع وأتقن ما خلق وأبدع ما أوجد، الشمس هي آية النهار المبصرة ومصدر الضياء ومكمن الدفء. مذكرًا بقول الله عز وجل: (لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍۢ يَسْبَحُونَ).

خطبة الكسوف

من جانبه أكد إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ أحمد الحذيفي، أن الكثير من الناس يغفل عن العبر والآيات والحكم الربانية في تعاقب الليل والنهار.

 

وأشار في خطبة الكسوف اليوم من المسجد النبوي، أن في تعاقب الليل والنهار وترادف الإصباح والإسفار ما فيه من العبر والآيات والحكم ما فيه عظة ومعتبر ومدكر غفل عن ذلك كثير من الخلق لطول إلفهم لذلك واضطراد حال هذا الكون وانتظام أمره ولكن ربنا سبحانه وتعالى يلفتنا إلى ما طوي في ذلك من أسرار وحكم عظيمة تستلزم دلائل ربوبيته وقيوميته.

وكانت جموع المصلين أدت في الحرمين الشريفين، صلاة كسوف الشمس، اقتداءً بسنة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم.

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