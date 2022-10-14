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يرغب في مغادرة باريس سان جيرمان

خطة ريال مدريد لضم كيليان مبابي

2022-10-14 الساعة 12:49
خطة ريال مدريد لضم كيليان مبابي
المواطن - محمد سمعه

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يسعى نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تداول أنباء تحدثت عن رغبته بالرحيل عن صفوف فريق سان جيرمان. اللاعب الفرنسي صاحب الـ24 عامًا دخل في علاقة متوترة مع إدارة القطري ناصر الخليفي في نادي العاصمة الفرنسية، بسبب الوعود التي لم تفِ بها إدارة سان جيرمان. وذكر الصحفي الإسباني رومان مولينا أن ريال مدريد يسعى لاستغلال أزمة مبابي مع باريس سان جيرمان للتعاقد معه بتقديم عرض مالي مغرٍ للاعب الفرنسي.

كيليان مبابي يُفكر بالرحيل

وكان مبابي فضّل البقاء مع باريس سان جيرمان وتجديد العقد بعد ضغوطات تعرض لها من مسؤولين كبار في فرنسا طالبته برفض ريال مدريد والبقاء في باريس. الدنمارك ضد فرنسا ولفتت شبكة “راديو مونت كارلو”، إلى أن كيليان مبابي لم يصرح علنًا برغبته في الرحيل، إلا أنه يريد بالفعل مغادرة باريس سان جيرمان في أسرع وقت ممكن بسبب الوعود التي لم تفِ بها الإدارة عندما مدد عقده في مايو الماضي. وأضافت: “رحيل مبابي عن سان جيرمان في يناير الثاني المقبل، يبدو صعبًا للغاية، لأن الإدارة الباريسية لن تقبل رحيله في منتصف الموسم، وسبق أن قاتلت بقوة لعدم بيعه لريال مدريد في صيف 2021 قبل عام على انتهاء عقده القديم”. وتابعت: “رحيل كيليان مبابي في صيف 2023 سيكون واردًا بقوة، لأنه سيتبقى حينها عام على انتهاء عقده الحالي، لأنه اتفق على التجديد لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم ثالث بناء على رغبة اللاعب فقط”.
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