خطوات إضافة مرافقين لتطبيق نسك

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أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، خطوات إضافة مرافقين في تطبيق نسك للراغبين في أداء العمرة.
ورد حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة على الاستفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، قائلًا: إن الخطوات التي يجب اتباعها لإضافة مرافقين في تطبيق نسك هي: (اختيار نوع التصريح – إضافة مرافق – إكمال بيانات المرافق – إضافة).
وأطلق وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، خلال زيارته الرسمية لكازاخستان، المنصة الرسمية الموحدة “نسك” هنا، التي تستهدف تسهيل إصدار تأشيـرات العمرة والزيارة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من جميع أنحاء العالم، وتطوير تجربة ضيوف الرحمن، والتعريف بالمواقع التاريخية والأثرية المتنوعة التي تزخر بها مدن ومناطق المملكة، وإتاحة مسارات إلكترونية متطوّرة تُقدم خيارات وحلول مبتكرة، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وفق بيان صحفي للوزارة.