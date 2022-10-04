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خطوات تفعيل ميزة العائلة بسناب شات

2022-10-04 الساعة 6:21
خطوات تفعيل ميزة العائلة بسناب شات
المواطن - متابعة

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كشف المهتم بالتقنية عبدالله السبيعي، عن الخطوات التي يقوم بها أولياء الأمور لتفعيل ميزة “family” لمراقبة أبنائهم ومعرفة الذي يراسلهم على سناب شات.

طريقة تفعيل مركز العائلة

ونشر السبيعي، صورة على حسابه بموقع “تويتر”، قدم فيها طريقة تفعيل ميزة مركز العائلة “family center” في سناب شات، للرقابة على الأبناء تحت سن الـ18 عامًا. وأوضح أن الخطوات تتمثل في: 1- كتابة كلمة family في البحث بسناب شات بهاتف ولي الأمر. 2- متابعة الأبناء. 3- تحديد الأبناء. 4- ستصل دعوة لهاتف الابن، اختر مشاهدة الدعوة ليقبلها. 5- قبول 6- من مركز العائلة يمكنك مشاهدة من يرسل لابنك. وكانت منصة سناب شات أطلقت بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، خدمة مركز العائلة للرقابة الأبوية في المملكة، كأول دولة تطلق فيها الخدمة باللغة العربية والثانية عالميًا بعد ألمانيا. خطوات تفعيل ميزة العائلة بسناب شات - المواطن

هدف الخدمة

وتتيح الخدمة لأولياء الأمور، التحكم بأنشطة أبنائهم بشكل أكبر عبر الإنترنت من خلال الاطلاع على قائمة أصدقائهم ومن يتواصل معهم دون استعراض محتوى المحادثات حفاظًا على خصوصياتهم واستقلاليتهم. من ناحيته، أكد المدير الإقليمي لسناب شات السعودية عبدالله الحمادي، أن سناب شات، موجود بشكل كبير في المملكة ويسري على جميع طوائف المجتمع السعودي، مؤكدًا أنه لأهمية ومكانة العائلة في المجتمع السعودي تم اختيار المملكة كأول دولة لإطلاق خدمة مركز العائلة.
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