خطوات طلب التمويل النقدي للعمل الحر

قال بنك التنمية الاجتماعية إن التمويل النقدي للعمل الحر، موجه للمواطنين القادرين على العمل ويرغبون في زيادة مدخولاتهم الشهرية، حيث يتيح الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

التمويل:

وأفاد البنك بأن سقف التمويل يصل إلى 120 ألف ريال، ومدة التمويل تصل إلى 40 شهراً، ويترتب عليه رسوم إدارية لا تتجاوز 6 آلاف ريال، ويكون السداد بشكل شهري، في حين يُعفى الشخص المستفيد في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا سمح الله حسب الشروط الخاصة ببوليصة التأمين.

مسارات:

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن المسارات الرئيسية للتمويل تتمثل في: مسار الأسر المنتجة، مسار التنمية الريفية، مسار الحرف اليدوية، مسار الخدمات التخصصية، مسار المهن العقارية، مسار توصيل الطلبات، ويشترط للتمويل أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 عاما إلى 65 عاماً، وسلامة السجل الائتماني، وألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل 20 ألف ريال، ووجود وثيقة العمل الحر أو رخصة تثبت ذلك.

خطوات التقديم:

وأوضح أن خطوات تقديم الطلب كالتالي: تقديم المستفيد على البوابة الإلكترونية من خلال النفاذ الموحد، ثم فحص الأهلية إلكترونيا (استقبال الطلب والتحقق من أهلية المستفيد)، إكمال النماذج وتحديد موعد البريد (طباعة النماذج والمستندات المطلوبة من النظام وإكمالها ثم تحديد موعد البريد)، إرسال المستندات المطلوبة عن طريق البريد، وأخيراً المعالجة والصرف (يقوم البنك بصرف قيمة التمويل إلى المستفيد أو المورد أو الوكيل).