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صحة وطب‎
نصائح لحياة صحية عند الاستحمام

خطوات لتحسين حالتك الصحية عند الاستحمام

2022-10-22 الساعة 7:13
خطوات لتحسين حالتك الصحية عند الاستحمام
المواطن - متابعة

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صرحت اختصاصية التغذية الدكتورة غاريما غويال لصحيفة Indian Express، عن الطرق المعقدة التي يعمل بها جسم الإنسان والتي قد تؤدي بعض العادات عند الاستحمام إلى حدوث تأثيرات سلبية على الجهاز الهضمي أو الدزرة الدموية أو الصحة العامة.

نصائح هامة

ومن أجل تفادي تلك التأثيرات، نشرت الدكتورة ديمبل غانغدا مؤخرًا مقطع فيديو عبر تطبيق انستغرام أكدت فيه أهمية وضع 3 عادات في الاعتبار عند الاستحمام، كما يلي:

أولا: شرب كوب من المياه قبل الاستحمام لإنه يسهم في خفض المشكلات المتعلقة بضغط الدم.

ثانيًا: الاستحمام قبل تناول الطعام لإنه يؤدي لتقليل الطاقة الدافئة في المعدة والأمعاء، والتي تساعد على هضم وامتصاص واستيعاب العناصر الغذائية.

واتفقت دكتورة غاريما، مع نفس الرأي، ناصحة بأنه ربما يكون من المثالي الاستحمام بعد ساعة على الأقل من تناول الوجبة، أو أن يكون الاستحمام قبل تناول الطعام بما يجعل الجسم ينشط.

ثالثًا: الاستحمام قبل غروب الشمس، نظرًا لأن الاستحمام قبل النوم يؤدي إلى سد مسام الجلد وحبس حرارة الجسم بالداخل ومن ثم حدوث الأرق.

حرارة المياه

ويفضل بحسب دكتورة غانغدا التأكد من استخدام الماء الفاتر تحت مستوى القلب عند الاستحمام لتحسين الدورة الدموية، أما بالنسبة لكبار السن والمرضى والأطفال فيتم استخدام الماء الساخن قليلاً.

وأوضحت دكتورة غاريما أنه يتم أخذ حمامات الماء البارد أو حمامات الثلج فقط في مناسبات محددة للتعافي من الإصابة، إذ يقلل الحمام البارد من التورم على الفور، ويساعد في طرد حمض اللاكتيك من الجسم، ويؤدي إلى شد الأوعية الدموية.

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