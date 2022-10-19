خطوات مهمة لتقليل ضرر الإكزيما بالشتاء

تزداد الإكزيما سوءًا في أشهر الشتاء، وعلى الرغم من عدم وجود علاج لها، إلا أن هناك طرقًا لتخفيف أعراضها وتقليل الضرر الذي يلحق بالمناطق المصابة. ماهية الإكزيما وتعد الإكزيما بأنها حالة جلدية التهابية شائعة إلى حد ما يمكن أن تبدأ في أي مرحلة من مراحل العمر، وهي أكثر شيوعًا عند الأطفال. ويعاني المصابون من نشوء بقع في الجلد شديدة الجفاف ومثيرة للحكة يمكن أن تنزف، لذلك فمن المهم أن يتم تخفيف أعراضها في حال تفاقمها مع الطقس البارد. خطوات لتقليل الإكزيما وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، فهناك عدد من الإرشادات التي يمكن للشخص المصاب العمل بها لتقليل آثار الإكزيما، وفقًا لما اقترحته هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وهي: – فرك بشرتك بلطف بأصابعك بدلًا من حكها. – استخدام القفازات المضادة للخدش على رضيع أو طفل لمنعه من حك جلده. – الحفاظ على أظافرك قصيرة ونظيفة. – الحفاظ على جلدك مغطى بالملابس الخفيفة. – تجنب عوامل معروفة مثل الحرارة وبعض أنواع الصابون. – توقف عن تناول أطعمة معينة بعد التحدث إلى الطبيب لمعرفة ما إذا كانت ناتجة عن حساسية تجاه أنواع الطعام. – توقف عن وضع الضمادات، واستخدام المرطبات والكريمات.