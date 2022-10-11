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عبر منصة مساند

خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية

2022-10-11 الساعة 1:31
خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية
المواطن - الرياض

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استعرضت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية، خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية.

العمالة المنزلية:

جاء ذلك ردًّا من مساند على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، حيث قالت المنصة: إنه لنقل خدمات العمالة المنزلية يقوم صاحب العمل بتقديم الطلب من خلال حسابه لدى مساند برقم العاملة وجنسيتها ومهنتها. وتابعت: أنه بعد دراسة أهلية صاحب الطلب عن طريق مركز المعالجة في مساند يتم رفع الطلب لمكتب/ شركة الاستقدام لاتخاذ الإجراء اللازم (موافقة أو رفض).

أنواع الاستقدام: 

وكانت منصة مساند قد أكدت أن هناك 4 أنواع لـ استقدام العمالة المنزلية تسهل رحلة الاستقدام وتعمل على تبسيطها وتيسيرها للمواطنين، وتشمل: – حسب المواصفات: حيث يتم استقدام العامل أو العاملة المطابق للمواصفات التي تريدها. – معيّن باسم: استقدام عامل أو العاملة في أي مهنة يعرضها مساند بالاسم ورقم الجواز. – معروفة: استقدام عاملة منزلية مختارة بالاسم ورقم الجواز ولا تشمل الخدمة المهن الأخرى. – تأجير خدمات العمالة المنزلية: التعامل مع شركات استقدام تقدم خدمات.
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