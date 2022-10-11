استعرضت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية، خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية.
العمالة المنزلية:
جاء ذلك ردًّا من مساند على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، حيث قالت المنصة: إنه لنقل خدمات العمالة المنزلية يقوم صاحب العمل بتقديم الطلب من خلال حسابه لدى مساند برقم العاملة وجنسيتها ومهنتها.
وتابعت: أنه بعد دراسة أهلية صاحب الطلب عن طريق مركز المعالجة في مساند يتم رفع الطلب لمكتب/ شركة الاستقدام لاتخاذ الإجراء اللازم (موافقة أو رفض).
أنواع الاستقدام:
وكانت منصة مساند قد أكدت أن هناك 4 أنواع لـ استقدام العمالة المنزلية تسهل رحلة الاستقدام وتعمل على تبسيطها وتيسيرها للمواطنين، وتشمل:
– حسب المواصفات: حيث يتم استقدام العامل أو العاملة المطابق للمواصفات التي تريدها.
– معيّن باسم: استقدام عامل أو العاملة في أي مهنة يعرضها مساند بالاسم ورقم الجواز.
– معروفة: استقدام عاملة منزلية مختارة بالاسم ورقم الجواز ولا تشمل الخدمة المهن الأخرى.
– تأجير خدمات العمالة المنزلية: التعامل مع شركات استقدام تقدم خدمات.