خطورة متحور XBB في السعودية

كشفت هيئة الصحة العامة في المملكة “وقاية” عن رصد متحور XBB الفرعي من أوميكرون في عدد محدود من العينات الإيجابية، وأكدت أن عمليات الرصد للأمراض التنفسية تتم بشكل مستمر في الهيئة، وتتضمن تحديد سلالات الإنفلونزا في حالات الإصابة المؤكدة.

ونبهت أن الجميع معرض لخطر الإصابة خاصة الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح، وأشارت الهيئة إلى أهمية استكمال جرعات لقاح كوفيد-19 والجرعات التنشيطية المستحقة، والجرعة الموسمية للقاح الإنفلونزا، خاصة لمن يعانون من مضاعفات مرضية، مثل: كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

ونوهت بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية من العدوى، المتمثلة في غسل الأيدي بشكل مستمر، وارتداء الكمامة خاصة في الأماكن المزدحمة، فضلًا عن حماية الآخرين بتطبيق العزل المنزلي في حال ظهور الأعراض.

خطورة XBB

تتمثل خطورة المتحور الجديد في أنه يتجنب الأجسام المضادة ما يجعل أدوية علاج كورونا غير فعالة، لكن معززات اللقاح أنتجتها بعض شركات اللقاحات تعد فعالة بشكل جيد ضد متحور XBB. وأن التعامل العلاجي والوقائي معه لن يختلف عن المتحورات السابقة

ووصف ميشيل دامجا، خبير الصحة العامة في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي متحور XBB لصحيفة ديلي بيست قد يكون الأكثر مراوغة للمناعة.

طفرات جديدة

المتحور الجديد اكتشفه العلماء في أغسطس الماضي، في عدة دول من جنوب شرق آسيا، وهو أحد المتغيرات الفرعية الرئيسية الناتجة عن متحور أوميكرون الأساسي، ويحتوي على 7 طفرات جديدة تجعل من الصعب على الأجهزة المناعية التعرف عليه، ما يزيد من احتمالية تفاديه للأجسام المضادة واختراق الخلايا لإحداث العدوى.