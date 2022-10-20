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هدفها زيادة الترابط الأسري

خلك قريب حملة لحماية الأبناء من المخدرات

2022-10-20 الساعة 12:36
خلك قريب حملة لحماية الأبناء من المخدرات
المواطن - الرياض

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في واحدة من أهم الحملات التي أطلقتها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات قبل أيام وتهدف لزيادة الوعي بأهمية الترابط الأسري لحماية الأبناء من الوقوع في المخدرات.

تعزيز المسؤولية والإرشاد

ورفعت الحملة، التي تهدف لتعزيز المسؤولية والإرشاد من قبل الأسرة، شعار خلك قريب.

وتفاعل مواطنون مع شعار الحملة، حيث طالبوا من الأسرة وعلى رأسها الأب أن يبقى قريبًا من أولاده، قائلين: قربك من أبنائك يجعلهم لا يحتاجون لغيرك، فقربك منهم يُشبع احتياجاتهم، وبالتالي يبعد عنهم المتصيّدين الذين يسعون لإيقاعهم فيما لا تُحمد عواقبه، وبالتالي الوقوع في داء المخدرات.

اسبق خطوات أبنائك

وقال بعضهم: اسبق خطوات أبنائك وبناتك وحماسهم.. زد من وعيهم بأضرار المخدرات ومضاعفاتها، وحسِّن مهاراتهم الاجتماعية والشخصية؛ لتحميهم من فخ الوقوع فيها وخليك قريب.

ويرى آخرون أن من أُسس التربية الصحيحة أن يكون الأب سر أبنائه، بحيث لا يلجئون لِأحد إذا أرادوا حفظ أي سر، وأن يكون الأب داخل دائرة أبنائه، وهذه العلاقة ما راح تصير إلا لما الأب ينزل لمستوى تفكير أبنائه ويصير قريب من تفكيرهم ومخططاتهم، علشان كدا خلك قريب.

ليس مجرد هاشتاق

وأضاف آخرون، خلك قريب من أبنائك، ليس مجرد هاشتاق، الأمر مهم ويحدد مصير ومستقبل وحياة أبنائك- بمشيئة الله- لا تنظرون للهاشتاق أنه مجرد هشتاق عابر، بل هو أكثر من ذلك- لانتشار هذه الآفة بشكل كبير في الآونة الأخيرة- ابدأ بنفسك ومن عائلتك تساءل واسأل، مع من يجلسون؟ وأين يذهبون؟ الحرص ليس عدم ثقة.

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