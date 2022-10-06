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في دوري أبطال أوروبا

خماسية لـ مان سيتي ضد كوبنهاغن

2022-10-06 الساعة 1:27
خماسية لـ مان سيتي ضد كوبنهاغن
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة مان سيتي ضد كوبنهاغن الدنماركي بفوز مانشستر سيتي الإنجليزي بخماسية دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. النرويجي إيرلينج هالاند بادر بالتسجيل محرزًا الهدف الأول لمانشستر سيتي بالدقيقة السابعة بعد تمريرة متقنة من زميله البرتغالي جواو كانسيلو.

مان سيتي ضد كوبنهاغن:

وواصل هالاند تألقه هجوميًّا وتهديفيًّا، ليُضيف الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الـ33. مان سيتي ضد كوبنهاغن ثم عاد مانشستر سيتي وأضاف الهدف الثالث عبر اللاعب دافيت خوشولافا بالدقيقة الـ40 بالخطأ في مرماه. وفي الشوط الثاني من عمر لقاء مان سيتي ضد كوبنهاغن، أضاف الجزائري رياض محرز رابع الأهداف لـ مانشستر سيتي من ركلة جزاء بالدقيقة الـ55. مان سيتي ضد كوبنهاغن ثم عزز الأرجنتيني جوليان ألفاريز من تقدم مانشستر سيتي مسجلًا الهدف الخامس بالدقيقة الـ77. وأصبح رصيد مانشستر سيتي بعد الفوز 9 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد فريق كوبنهاغن عند نقطة واحدة في المركز الرابع بالمجموعة. مان سيتي ضد كوبنهاغن
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