خماسية لـ مان سيتي ضد كوبنهاغن

انتهت مباراة مان سيتي ضد كوبنهاغن الدنماركي بفوز مانشستر سيتي الإنجليزي بخماسية دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
النرويجي إيرلينج هالاند بادر بالتسجيل محرزًا الهدف الأول لمانشستر سيتي بالدقيقة السابعة بعد تمريرة متقنة من زميله البرتغالي جواو كانسيلو.
مان سيتي ضد كوبنهاغن:
وواصل هالاند تألقه هجوميًّا وتهديفيًّا، ليُضيف الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الـ33.
ثم عاد مانشستر سيتي وأضاف الهدف الثالث عبر اللاعب دافيت خوشولافا بالدقيقة الـ40 بالخطأ في مرماه.
وفي الشوط الثاني من عمر لقاء مان سيتي ضد كوبنهاغن، أضاف الجزائري رياض محرز رابع الأهداف لـ مانشستر سيتي من ركلة جزاء بالدقيقة الـ55.
ثم عزز الأرجنتيني جوليان ألفاريز من تقدم مانشستر سيتي مسجلًا الهدف الخامس بالدقيقة الـ77.
وأصبح رصيد مانشستر سيتي بعد الفوز 9 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد فريق كوبنهاغن عند نقطة واحدة في المركز الرابع بالمجموعة.