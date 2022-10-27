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كشف يوسف خميس نجم نادي النصر السابق، أن المنتخب الوطني يواجه أزمة هجوم واضحة، قائلًا: “هذا واقع تعيشه الكرة السعودية لا يوجد مهاجمون بها”.
فيديو | يوسف خميس: لا يوجد مهاجمون في الكرة السعودية #المنتصف pic.twitter.com/bl2HDLqWSN
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) October 26, 2022
وأضاف خميس خلال استضافته ببرنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن “المهاجمين متواجدون لكن كفنيين لا نراهم موجودين وهذا واقع الكرة السعودية”.
وأشار إلى أن هؤلاء اللاعبين لا يلعبون بشكل أساسي في فرقهم، متساءلًا “كيف سيكونون جاهزين من الناحية الفنية والبدنية والتعود على مواجهة المرمى والمنافسين”.
وأكد أن أندية هؤلاء اللاعبين الأساسية تحتوي على مهاجم أجنبي، لذلك اللاعبون المختارون للهجوم يلعبون كبدلاء وبدون تجهيز.