دخان البخور أكثر ضرراً من السجائر

احتراق البخور

أضرار خطيرة

أكد استشاري الأمراض الصدرية، صالح الدماس، أن دخان البخور قد يكون أكثر ضرراً من دخان السجائر بسبب المواد الناتجة عن احتراق البخور.وقال الدماس، خلال لقاء له مع برنامج ” ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: ” هناك بعض المعلومات التي تشير إلى أن الملوثات الموجودة في احتراق البخور، أعلى من النسبة الموجودة في احتراق التبغ.وأضاف ليست هناك حتى الآن دراسة تثبت ارتباط بين هذه الملوثات والإصابة بسرطان الرئة، ولكن لا استبعد أن تصل الأبحاث المستقبلية إلى وجود علاقة بين هذه الملوثات أو الجسيمات التي تنبعث من عملية الاحتراق على المدى البعيد خلال سنوات أو عقود تكون لها علاقة ببعض الأورام.