Icon

محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري Icon الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم Icon 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص Icon تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 Icon (المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض Icon تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السعودية اليوم
كان قديمًا يتم عبر الشوارع

دراما كاذبة لظاهرة التسول الإلكتروني

2022-10-24 الساعة 8:36
دراما كاذبة لظاهرة التسول الإلكتروني
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

كان التسول قديمًا يتم عبر الشوارع أو بتقديم أوراق أو فواتير للعلاج، أو غيرها من الطرق طمعًا في الحصول على المال.

حاليًّا ومع ظهور الإنترنت وتطور التكنولوجيا، أصبحت هناك أشكال وقصص جديدة للتسول، مثل التسول الإلكتروني بواسطة تغريدات ورسائل تحتوي على قصص درامية كاذبة لاستعطاف المستخدمين واستمرارًا لإزعاجهم والتحايل عليهم بطرق مختلفة وكثيرة.

هويات مزيفة

يُعرف التسول الإلكتروني بأنه استجداء مال الغير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع، التي يقف خلفها غالبًا أشخاص وهويات مزيفة، يستغلون اللعب على العاطفة من خلال عاهة جسدية أو مشاكل أسرية أو بمرض أو باحتياجات أسرية وخصوصًا الأطفال.

ويقوم بعض المتسولين باستغلال الأطفال وتجويعهم إلى حد البكاء، وقد يكون بعضهم مخطوفًا من جهات مجهولة عن طريق عصابات.

مكافحة التسول

مؤخرًا، فرضت النيابة العامة عقوبة على من امتهن التسول، وقام بالتحريض عليه بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، وفرضت على من أدار المتسولين، وحرض على الظاهرة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، وذلك وفقًا لنظام التسول الجديد في المملكة.

ويمكن للأفراد الاطلاع على نظام مكافحة التسول الرسمي الجديد في المملكة من خلال الدخول المباشر، حيث يشتمل النظام على أبرز التعليمات الخاصة بالإبلاغ عن التسول ومعرفة أهم العقوبات المفروضة على المتسولين كما يحددها النظام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير العدل يقر الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
أخبار رئيسية

وزير العدل يقر الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

أخبار رئيسية
رصد 112 إعلانًا مخالفًا لـ98 شخصًا
السعودية اليوم

رصد 112 إعلانًا مخالفًا لـ98 شخصًا

السعودية اليوم
هل يطلق بوتين صواريخ يوم القيامة؟
العالم

هل يطلق بوتين صواريخ يوم القيامة؟

العالم
الجبير: المملكة لا تُسيس النفط
حصاد اليوم

الجبير: المملكة لا تُسيس النفط

حصاد اليوم
القبض على شخص لنقله 5 مخالفين في...
أخبار أمنية

القبض على شخص لنقله 5 مخالفين في...

أخبار أمنية
انطلاق مؤتمر الابتكار السنوي بالشرق الأوسط وإفريقيا
السعودية اليوم

انطلاق مؤتمر الابتكار السنوي بالشرق الأوسط وإفريقيا

السعودية اليوم
الشباب ينفرد بـ صدارة دوري روشن برباعية
الرياضة

الشباب ينفرد بـ صدارة دوري روشن برباعية

الرياضة
أوبك+ تعيد الاستقرار إلى سوق النفط 
تقارير

أوبك+ تعيد الاستقرار إلى سوق النفط 

تقارير

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه