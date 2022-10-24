دراما كاذبة لظاهرة التسول الإلكتروني

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كان التسول قديمًا يتم عبر الشوارع أو بتقديم أوراق أو فواتير للعلاج، أو غيرها من الطرق طمعًا في الحصول على المال.
حاليًّا ومع ظهور الإنترنت وتطور التكنولوجيا، أصبحت هناك أشكال وقصص جديدة للتسول، مثل التسول الإلكتروني بواسطة تغريدات ورسائل تحتوي على قصص درامية كاذبة لاستعطاف المستخدمين واستمرارًا لإزعاجهم والتحايل عليهم بطرق مختلفة وكثيرة.
يُعرف التسول الإلكتروني بأنه استجداء مال الغير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع، التي يقف خلفها غالبًا أشخاص وهويات مزيفة، يستغلون اللعب على العاطفة من خلال عاهة جسدية أو مشاكل أسرية أو بمرض أو باحتياجات أسرية وخصوصًا الأطفال.
ويقوم بعض المتسولين باستغلال الأطفال وتجويعهم إلى حد البكاء، وقد يكون بعضهم مخطوفًا من جهات مجهولة عن طريق عصابات.
مؤخرًا، فرضت النيابة العامة عقوبة على من امتهن التسول، وقام بالتحريض عليه بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، وفرضت على من أدار المتسولين، وحرض على الظاهرة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، وذلك وفقًا لنظام التسول الجديد في المملكة.
ويمكن للأفراد الاطلاع على نظام مكافحة التسول الرسمي الجديد في المملكة من خلال الدخول المباشر، حيث يشتمل النظام على أبرز التعليمات الخاصة بالإبلاغ عن التسول ومعرفة أهم العقوبات المفروضة على المتسولين كما يحددها النظام.