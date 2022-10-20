درجات الحرارة المتوقعة اليوم في السعودية

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توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس على بعض مدن المملكة.
وتسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 39 مئوية، فيما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ11 درجة مئوية.
وجاءت درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم كما يلي: مكة المكرمة 39 درجة مئوية، ورفحا وحفر الباطن والأحساء 38، والمدينة المنورة والدمام وجازان 37، والرياض والخرج والعلا والقنفذة 36 مئوية، جدة وبريدة وسكاكا وينبع 35، وعرعر والدوادمي والمجمعة وشرورة ووادي الدواسر 34، وتبوك وحائل 33، والوجه وبيشة 31، والطائف ونجران 30، والقريات وطريف 29، والباحة 26، وأبها 25 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها 11 مئوية، والباحة 13، ونجران وبيشة والطائف 15، وحائل 17، وبريدة والقريات وطريف وشرورة ووادي الدواسر 18 مئوية.