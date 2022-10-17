درجة اختبار الكفايات صالحة حتى 2023

أكد المختص في شؤون التعليم محمد الزارع أن درجة اختبار الكفايات لمن حصل عليها عام 1435هـ يمكن الاستفادة بها في ترقية الرخصة المهنية حتى العام المقبل. اختبار الكفايات وتلقى الزارع رسالة من أحد شاغلي الوظائف التعليمية قال فيها: “إذا كانت عندي درجة في اختبار الكفايات العام منذ عام ١٤٣٥هـ هل أستطيع الاستفادة منها إذا كنت أرغب في ترقية الرخصة للعام القادم؟ أم لا بد من إعادة الاختبار العام حتى أتمكن من ذلك؟ ورد الزارع بالقول: يمكنك الاستفادة منها قبل نهاية 2023. الرخصة المهنية يذكر أن إن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات هي وثيقة تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب وفق معايير محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات محددة ومدة زمنية محددة، وتعد الرخصة المهنية أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم. أما الحصول على الرخصة فيكون عن طريق الاختبارات المهنية وهي اختبارات مقننة لقياس القدرات التربوية والتخصصية للمعلمين مبنية على المعايير المهنية التربوية والتخصصية، ويتكون اختبار الرخصة المهنية من قسمين، الأول هو الاختبار التربوي العام والثاني الاختبار التخصصي.