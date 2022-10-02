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خلال شهر أكتوبر

درجة الحرارة في الرياض قرب الـ39

2022-10-02 الساعة 3:34
درجة الحرارة في الرياض قرب الـ39
المواطن - الرياض

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توقع أستاذ الجغرافيا سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن تحوم درجة الحرارة في الرياض حول 39 مئوية خلال شهر أكتوبر.

درجة الحرارة في الرياض

وقال المسند: درجة الحرارة في أكتوبر في الرياض عادة متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يتراوح بين 31-37م، ونادرًا ما تنخفض إلى أقل من 27م، أو تتجاوز 39م. في حين يكون متوسط الصغرى (قُبيل الفجر) يتراوح بين 19 -24م، ونادرًا ما تنخفض عن 16م أو تتجاوز 24م.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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