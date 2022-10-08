دروس السديس بالحرم 35 سنة بلا انقطاع

لا يمكن فصل المسجد الحرام عن الدروس والمحاضرات الدائمة وحلقات تحفيظ القران التي ستسأنف قريبًا، كونها ملمحًا روحانيًا رئيسيًا للمسجد الحرام، منذ عقود مضت؛ إلا أنه مع مرور الوقت والتحولات الرقمية والذكية، أصبحت الدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن، منارة إشعاع روحانية ورسالة عالمية وسطية كونها متاحة لمشاهدتها من خلال البث المباشر والمسجل لها، وذلك عبر منصة منارة الحرمين والوسائل الرقمية لتصل إلى راغبيها من المسلمين حول العالم. دروس علمية: وعندما نتحدث عند الدروس العلمية فان هناك العديد من أصحاب السماحة والفضيلة العلماء والمشايخ الذين يذكرون فيشكرون، رحم الله من مات منهم وأطال الله أعمار الأحياء منهم. 35 عامًا أمام الكعبة: ومن ضمن الدروس العلمية درس الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في المسجد الحرام، الذي يعود إلى عام ١٤١٦ هجري بعد صدور أمر سامٍ كريم بالموافقة على قيامه بالتدريس في المسجد الحرام، ومنذ ذلك اليوم حتى يومنا هذا يحرص الرئيس العام على إلقاء الدرس بعد صلاة العشاء في صحن المطاف، ومن أمام الكعبة المشرفة بانتظام. سورة الحديد: وفي أخر درس للشيخ السديس في شرح كتابي تفسير السعدي وعمدة الأحكام ضمن البرنامج العلمي الدائم، استكمل شرح تفسير سورة الحديد من الآية (17) إلى الآية (21) بعد توقفه في الدرس السابق حيث ذكر مناسبة قوله تعالى: {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ…} لما قبله أن الله سبحانه لمَّا وازن بين المؤمنين والمنافقين فيما مضى، مبينًا أن ما يكون بينهما من فارق يوم القيامة، ذكَر هنا التفاوتَ بين حال المؤمنين وحال الكافرين. درس أسبوعي: وتنظم وكالة الشؤون التوجيهية المحاضرات والدروس بالمسجد الحرام بشكل يومي وأسبوعي حيث يجلس المدرس على كرسي وأمامه مايكروفون، وحوله طلبة العلم مع إتاحة مشاهدتها من خلال البث المباشر والمسجل لها وذلك عبر منصة منارة الحرمين. تفسير القرآن والحديث: وينقسم درس الرئيس العام الى قسمين؛ تفسير الآيات القرآنية وشرح أحد الأحاديث النبوية، ومن مجالس العلم التي كان يلقي فيها الشيخ السديس صنوفًا من علوم الشريعة، كتاب الأصول الثلاثة للإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، وكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله إلى جانب كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله ومواعظ وتوجيهات لقاصدي بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين. دور الدروس في النقل الصحيح: وأكد الشيخ السديس على أهمية الدروس العلمية ودورها في النقل الصحيح المستمد من الكتب والمتون الصحيحة وحرص الرئاسة على الجانب التوجيهي والإرشادي والتوعوي، ونشر العلم النافع لزوار بيت الله الحرام. برامج معتمدة للدروس: ويعتمد الرئيس العام برامج الدروس العلمية ويتم الترتيب لها من قبل وكالة الشؤون التوجيهية ووضعها ضمن الجدوال اليومية والاسبوعية محددة باسماء اصحاب الفضيلة والمشائخ. مشاركة أصحاب الفضيلة: وتعد البرامج والدروس العلمية في المسجد ذات قيمة عالية منبثقة من رسالة الحرمين الشريفين المباركة، حتى وتجسد رسالة الحرمين. ويقوم بإلقاء الدروس والمحاضرات المقامة بالحرم المكي الشريف عدد من أصحاب المعالي أعضاء هيئة كبار العلماء وأصحاب الفضيلة المتخصصين بمختلف العلوم الشرعية المتنوعة وفق جدول علمي دائم يتم الإعلان عنه أسبوعياً عبر المنصات الإعلامية الرسمية للرئاسة والوكالة، حرصًا على استفادة أكبر شريحة ممكنة من هذه العلوم الشرعية المستمدة من الكتب والمتون الصحيحة والمتخصصة في العديد من المجالات منها (الفقه، العقيدة، الأصول، السيرة النبوية، اللغة العربية، الأدب) وغيرها من الكتب العلمية. ومن ضمنهم الشيخ حسن بخاري والشيخ حمزة الفعر والشيخ عبد الرحمن القرني. خطة لاستئناف الحلقات: وكشف وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ عبدالله بن حمد الصولي عن استئناف جلسات تحفيظ القران في المسجد الحرام حضوريا طوال الأسبوع. وأعدت الوكالة خطة لحلقات تعليم القرآن الكريم بالمسجد الحرام . يستهدف الطلاب والطالبات الراغبين في صحبة كلام الله عز وجل حضوريًا في رحاب المسجد الحرام، عبر مسارات متنوعة ومستويات متدرجة تراعي أعلى درجات الإتقان والجودة التعليمية. وبدأت عملية التسجيل في البرنامج متاح حاليًا، وسوف يعلن عن أسماء المقبولين في البرنامج وتحديد موعد الحضور عبر البريد الإلكتروني المسجل في الرابط. استثمار الدروس: وحول الدورس العلمية قال الشيخ الصولي ان الرئاسة حريصة على إيصال رسالة الحرمين الشريفين عبر إقامة البرامج والدروس العلمية بالمسجد الحرام للزوار وطلبة العلم من أنحاء العالم الإسلامي؛ و استثمار وسائل الإعلام، لتصل الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية لأكبر فئة مستهدفة من طلبة العلم والباحثين وعموم المسلمين. ترجمة الدروس: وتُقام المحاضرات والدروس بالمسجد الحرام تحديداً في توسعة الملك فهد رحمه الله، بالدور العلوي والمطاف يسار النازل من باب إسماعيل -عليه السلام- كرسي الأئمة، مع إتاحة مشاهدتها من خلال البث المباشر والمسجل لها وذلك عبر منصة منارة الحرمين. ويتم اعطاء جانب الترجمة اولوية وتعدد اللغات أهمية كبرى، نظرًا لتأثيرها العالي في وصول المحتوى التوجيهي للمسلمين بمختلف شرائحهم ولغاتهم، ويتم التنسيق بشكل مباشر ومستمر مع الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات لتزويدها بجميع المواد والدروس والمحتوى العلمي وتعزيز منظومة الدعوة والإرشاد بالعديد من اللغات العالمية منها (الإنجليزية، والفرنسية، والملايوية، والفارسية، والصينية، والبنغالية، والروسية، والتركية، والهوسا، والإسبانية، والبشتو، والبنجابية، والبلوشية، والتايلاندية، والأوزبكية والأوردية).