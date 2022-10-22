دروس تقوية بالمدارس في الفترة المسائية قريبًا

أعلن المهتم بالتعليم عماد الشريف عن بشرى سارة بشأن دروس التقوية للطلاب.

دروس تقوية:

وقال الشريف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت: وزارة التعليم تتيح للطلاب الالتحاق في دروس التقوية للمواد الدراسية في الفترة المسائية بالمدراس قريبًا.

في سياق آخر، حقّقت المملكة تقدُّمًا في مؤشرات التعليم والمعرفة بتقرير تصنيف التنافسية الرقمية العالمي 2022م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث قفزت 13 مرتبة عالميًا في مؤشر المعرفة عن العام السابق، وهو ما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالعملية التعليمية وتوفير كل مقومات الدعم للتعليم في سبيل التحوّل إلى اقتصاد المعرفة.

التعليم والتدريب

وتقدمت المملكة في المؤشرات الفرعية المرتبطة بالمعرفة، محققةً صعوداً بـ10 مراتب في مؤشر التعليم والتدريب، و5 مراتب في مؤشر الإطار التنظيمي، وكذلك 4 مراتب في مؤشر وفرة الموهبة، و6 مراتب في مؤشر التركيز العلمي.

وتحسن الأداء العام للمملكة في تقرير تصنيف التنافسية الرقمية العالمي 2022م، من خلال التقدم مرتبة واحدة في التصنيف العام، فيما تحسّن الترتيب في المؤشرات ذات العلاقة بالتعليم، حيث تقدمت 10 مراتب في مؤشر المهارات الرقمية والتقنية، و9 مراتب في مؤشر تحصيل التعليم العالي، وكذلك قفز مركز المملكة 6 مراتب في مؤشر منح براءات الاختراع عالية التقنية.