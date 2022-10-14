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دعم ريف يشمل الخوخ

2022-10-14 الساعة 8:07
دعم ريف يشمل الخوخ
المواطن - الرياض

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أعلن البرنامج الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية، أن دعم برنامج ريف يشمل زراعة الخوخ موضحًا المناطق التي تجود فيها زراعته.

زراعة الخوخ

وقال البرنامج: إن الخوخ يزرع في جبال مكة وعسير والباحة وجازان والباحة، كما يزرع في تبوك وحائل والجوف والقصيم.

برنامج ريف

يذكر أن ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

شروط دعم ريف

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل. 2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم. 3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص. 4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا. 5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال. 6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج. 7- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج. 8- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج. 9- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية. 10- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك. 11- رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط. 12- حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
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