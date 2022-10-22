دعوات الشفاء تُحيط بـ صالح النعيمة

تمنى النقاد الرياضيون والجماهير الشفاء العاجل لـ صالح النعيمة نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، بعد مغادرته لأرض المملكة مساء أمس الجمعة لاستكمال رحلته العلاجية.

وقال النعيمة عبر حسابه في “تويتر” : ” غادرت أرض الوطن مساء الجمعة، لاستكمال علاجي، سائلًا المولى عز وجل أن يمن علي وعلى جميع المرضى بالصحة والعافية”.

وتمنى النقاد الرياضيون ” فياض الشمري، محمد أبو هداية، سلطان الحارثي” الشفاء العاجل لـ النعيمة، بينما قال سامي الجابر نجم الهلال السابق: “الله يشفيك ويعافيك وترجع لنا بالسلامة يا أبو فهد”.

وكان صالح النعيمة، خضع لبرنامج علاجي في ألمانيا نتيجة إجرائه لعملية جراحية في الظهر في سبتمبر من العام الماضي.

صالح النعيمة

وغرد النعيمة صاحب الـ61 سنة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مع الكادر الطبي المصاحب لي في علاجي الذي كان له أثر كبير بعد الله، بدعائكم في العودة بشكل أفضل صحيًا ولله الحمد”.

وكان التواجد الأول لنجم الهلال السابق، في ألمانيا منذ شهر يوليو من العام الماضي للتأهيل والعلاج من آثار العملية الجراحية في ظهره، حيث غرد قائلًا: “في الغربة تشعر بالحنين للوطن وللأهل وللأحباب، ولا شك أن الزعيم يأخذ نصيبًا كبيرًا من الحنين، فقد اشتقت لأسواره ورجاله ونجومه وجمهوره”.

وأضاف النعيمة في سبتمبر 2021: “أمضيت ما يقرب من شهرين في ألمانيا وذلك لاستكمال برنامجي التأهيلي، بعد إجرائي عملية في الظهر، قريبًا بإذن الله سأعود، لا تنسوني من دعواتكم مع خالص دعائي للجميع بدوام الصحة والعافية”.