Icon

(المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض Icon تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير Icon الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
غادر السعودية لاستكمال علاجه

دعوات الشفاء تُحيط بـ صالح النعيمة

2022-10-22 الساعة 6:55
دعوات الشفاء تُحيط بـ صالح النعيمة
المواطن - محمد سمعة

مواضيع ذات علاقة

تمنى النقاد الرياضيون والجماهير الشفاء العاجل لـ صالح النعيمة نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، بعد مغادرته لأرض المملكة مساء أمس الجمعة لاستكمال رحلته العلاجية.

وقال النعيمة عبر حسابه في “تويتر” : ” غادرت أرض الوطن مساء الجمعة، لاستكمال علاجي، سائلًا المولى عز وجل أن يمن علي وعلى جميع المرضى بالصحة والعافية”.

وتمنى النقاد الرياضيون ” فياض الشمري، محمد أبو هداية، سلطان الحارثي” الشفاء العاجل لـ النعيمة، بينما قال سامي الجابر نجم الهلال السابق: “الله يشفيك ويعافيك وترجع لنا بالسلامة يا أبو فهد”.

وكان صالح النعيمة، خضع لبرنامج علاجي في ألمانيا نتيجة إجرائه لعملية جراحية في الظهر في سبتمبر من العام الماضي.

صالح النعيمة 

وغرد النعيمة صاحب الـ61 سنة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مع الكادر الطبي المصاحب لي في علاجي الذي كان له أثر كبير بعد الله، بدعائكم في العودة بشكل أفضل صحيًا ولله الحمد”.

صالح النعيمة لاعب الهلال السابق
@S_AlNeayma

وكان التواجد الأول لنجم الهلال السابق، في ألمانيا منذ شهر يوليو من العام الماضي للتأهيل والعلاج من آثار العملية الجراحية في ظهره، حيث غرد قائلًا: “في الغربة تشعر بالحنين للوطن وللأهل وللأحباب، ولا شك أن الزعيم يأخذ نصيبًا كبيرًا من الحنين، فقد اشتقت لأسواره ورجاله ونجومه وجمهوره”.

وأضاف النعيمة في سبتمبر 2021: “أمضيت ما يقرب من شهرين في ألمانيا وذلك لاستكمال برنامجي التأهيلي، بعد إجرائي عملية في الظهر، قريبًا بإذن الله سأعود، لا تنسوني من دعواتكم مع خالص دعائي للجميع بدوام الصحة والعافية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إخماد حريق بخزانات مصنع في جدة
السعودية اليوم

إخماد حريق بخزانات مصنع في جدة

السعودية اليوم
النصر والاتحاد “حبايب” بالتعادل السلبي
الرياضة

النصر والاتحاد “حبايب” بالتعادل السلبي

الرياضة
أردني يفبرك فيديو لطفلته وسط المقابر
حصاد اليوم

أردني يفبرك فيديو لطفلته وسط المقابر

حصاد اليوم
حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...
حساب المواطن

حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...

حساب المواطن
غدًا ختام سادس جولات دوري روشن
الرياضة

غدًا ختام سادس جولات دوري روشن

الرياضة
مي العيدان تطلب الدعاء لـ حسن البلام
مشاهير

مي العيدان تطلب الدعاء لـ حسن البلام

مشاهير
تشكيل لجنة لزيارة مدرسة الطفل المتوفى بالحافلة
السعودية اليوم

تشكيل لجنة لزيارة مدرسة الطفل المتوفى بالحافلة

السعودية اليوم
ضبط مواطن لإيوائه 3 مخالفين بالنماص
أخبار أمنية

ضبط مواطن لإيوائه 3 مخالفين بالنماص

أخبار أمنية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه