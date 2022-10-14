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عمرها 12 عامًا

دعوات للبحث عن مفقودة المزاحمية

2022-10-14 الساعة 8:06
دعوات للبحث عن مفقودة المزاحمية
المواطن - الرياض

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تداول مغردون على موقع تويتر صورًا لطفلة خرجت ولم تعد، وسط إشارات إلى أنها قد تكون تعرضت للخطف، خاصة أنها خرجت في ظروف عادية من بيت أسرتها.

دعوة للبحث

ونشر المغردون صورة الطفلة التي تبلغ من العمر 12 عامًا وقالوا: إنها شوهدت آخر مرة أثناء خروجها لإلقاء القمامة لكنها لم تعد لأسرتها. ودعا المغردون الجميع للمشاركة في البحث عن الطفلة.

دعوات السلامة

وعلى الفور أسرع المغردون على تويتر للدعاء بعودتها سالمة لأهلها حيث قالت إحدى المتابعات: “اللهُم إني استودعتك قلبها وعقلها وعرضها.. اللهُم احفظها وكن معها وآمن روعتها وردها إلى أهلها وقرّ أعين والديها وأهلها برؤيتها سالمة غانمة يا أرحم الراحمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل”. وغرد سعد بن فهد الهزاني في الوسم بالقول: “اللهم احفظها بحفظك وسلمها من كل شر وردها لأهلها سالمة يا رب العالمين”. فيما قالت مغردة أخرى: “استودعناك الله الذي لا تضيع ودائعه الله يحفظك أينما كنت ياللهم يا من رددت موسى لأمه، ورددت يوسف لأبيه ردها لأهلها سالمة معافاة”.
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