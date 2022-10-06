دفاع الأخضر أرهق زيدان بمونديال 1998

استعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ذكريات مواجهة الأخضر أمام منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في نهائيات بطولة كأس العالم 1998.
دفاع الأخضر يورط زيدان
ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو لأبرز لقطات مباراة السعودية ضد فرنسا في المونديال، والتي شهدت تعرض النجم زين الدين زيدان للطرد.
وعلق حساب البطولة الرسمي قائلًا: “حينما واجه زيدانمنتخب السعودية في كأس العالم نسخة 1998.. صرامة دفاعية جعلت زيدان يفقد أعصابه ويُطرد من اللقاء”.
ولعبت السعودية ضد فرنسا على استاد سان دوني، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وانتهت المباراة بخسارة الأخضر برباعية دون رد، وتعرض زيدان للطرد بعد تدخله على فؤاد أنور، وتوج الديوك في النهاية بلقب مونديال 1998.
السعودية بمونديال 2022
وتأهل الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد إلى المونديال للمرة السادسة، يتواجد في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر شهر نوفمبر المقبل، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.