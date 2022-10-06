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تسبب في تعرضه للطرد

دفاع الأخضر أرهق زيدان بمونديال 1998

2022-10-06 الساعة 6:29
دفاع الأخضر أرهق زيدان بمونديال 1998
المواطن - مروة نبيل

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استعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ذكريات مواجهة الأخضر أمام منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في نهائيات بطولة كأس العالم 1998.  

دفاع الأخضر يورط زيدان

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو لأبرز لقطات مباراة السعودية ضد فرنسا في المونديال، والتي شهدت تعرض النجم زين الدين زيدان للطرد.
زيدان والأخضر في مونديال 1998
زيدان في المباراة
وعلق حساب البطولة الرسمي قائلًا: “حينما واجه زيدان منتخب السعودية في كأس العالم نسخة 1998.. صرامة دفاعية جعلت زيدان يفقد أعصابه ويُطرد من اللقاء”. ولعبت السعودية ضد فرنسا على استاد سان دوني، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وانتهت المباراة بخسارة الأخضر برباعية دون رد، وتعرض زيدان للطرد بعد تدخله على فؤاد أنور، وتوج الديوك في النهاية بلقب مونديال 1998.
فرنسا تتوج بكأس العالم 1998
جانب من تتويج فرنسا

السعودية بمونديال 2022

وتأهل الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد إلى المونديال للمرة السادسة، يتواجد في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر شهر نوفمبر المقبل، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
الأخضر - المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
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