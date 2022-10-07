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دليل إرشادي لسلامة شاحنات البضائع غير الخطرة

2022-10-07 الساعة 3:38
دليل إرشادي لسلامة شاحنات البضائع غير الخطرة
المواطن - واس

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أصدرت الهيئة العامة للنقل الدليل الإرشادي لسلامة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة عبر موقعها الإلكتروني tga.gov.sa بثلاث لغات مختلفة: (العربية – الإنجليزية – الأوردو) .

شروط السلامة

ويحتوي الدليل على إرشادات حول شروط السلامة العامة الواجب توفرها واتباعها في حال مزاولة النشاط، وعدد من الأقسام الأخرى كأهم المصطلحات والتعاريف الهامة، وسجل نطاق تطبيق نقل البضائع غير الخطرة، إضافة إلى بعض الممارسات الخاطئة في نقل وتثبيت البضائع. ويهدف الدليل الذي يحتوي على أحد عشر جزءاً إلى مساعدة سائقي الشاحنات على معرفة متطلبات السلامة العامة في مركبات نقل البضائع غير الخطرة لشاحنات (نقل المواشي، نقل الحاويات، نقل المواد المجمدة/ المبردة، نقل المواد الصلبة، نقل السيارات وسحب المركبات، نقل المعدات الثقيلة، نقل الحمولات الاستثنائية) ضمن أنماط النقل المختلفة. كما يرشد إلى بعض شروط السلامة الواجب توفرها أو اتباعها في حال مزاولة النشاط، كما يأتي استمراراً لجهود الهيئة العامة للنقل في تسهيل الوصول إلى اللوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، ومعرفة متطلبات السلامة العامة في مركبات نقل البضائع غير الخطرة بين وداخل المدن.

إرشاد السائقين

يذكر أن الدليل الإرشادي لسلامة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة يعدّ إطاراً إرشادياً لسائقي الشاحنات في المملكة، يتضمّن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يمر بها السائق خلال رحلته، بالإضافة للالتزامات التي يجب عليه اتباعها لضمان رحلة نقل آمنة، تبدأ من موقع الشحن حتى الوصول للوجهة المقصودة.
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