دليل يقرب علي البليهي من النصر

علي البليهي يثير الجدل

عاد علي البليهي مدافع الفريق الكروي الأول بـ الهلال لإثارة الجدل من جديد حول اقترابه من الانضمام لنادي النصر.وكان اسم البليهي ارتبط بالنصر، بعد الحديث عن وجود اجتماع سري بين الطرفين مما أثار القلق لدى جماهير النصر، حيث أعاد الأمر إلى الأذهان اجتماع النصر مع اللاعب محمد كنو للتعاقد معه، قبل أن يُجدد عقده مع الهلال مما جعل النصر يرفع قضية ضد الهلال واللاعب كنو، انتهت بإيقافه 4 أشهر وحرمان الهلال من التعاقدات لمدة فترتي انتقالات.وخلال اليومين الماضيين، نشر البليهي مقطع فيديو له مع وليد عبدالله حارس مرمى النصر في تطبيق ” Snap Chat” حيث علق عليه قائلًا: ” الحب الكبير”.الفيديو أثار الجدل حيث توقعت بعض من جماهير الهلال أن البليهي قد يرفض تجديد عقده مع أزرق الرياض لينضم إلى الجار نادي النصر. وكان رفيع الشهراني، وكيل أعمال المدافع الهلالي حرص على الرد على ما تردد حول اقتراب موكله من النصر قائلًا: “مُصيبة.. إذا المخرج صدق أن الفيلم الذي أخرجه، بأنه حقيقة”