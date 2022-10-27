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دنيا بطمة تبدأ من جديد: القادم أجمل

2022-10-27 الساعة 5:48
دنيا بطمة تبدأ من جديد: القادم أجمل
المواطن - متابعة

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حاولت الفنانة المغربية دنيا بطمة تجاوز صدمتها بعد إطلاق سراح طليقها محمد الترك بكفالة إثر التهم الموجهة إليه بخيانة الأمانة والخيانة الزوجية.

اتهامات دنيا بطمة لطليقها

وكانت الفنانة المغربية رفعت دعوى طلاق من زوجها المنتج البحريني محمد الترك والد الفنانة حلا الترك واتهمته بخيانة الأمانة والخيانة الزوجية، وحصلت على الطلاق.

وفتحت الجهات الرسمية تحقيقًا في القضايا التي رفعتها بطمة بحق الترك وبحق امرأة أخرى اتهمتها بأنها خانتها مع زوجها وفي منزلها.

دنيا بطمة
وألمحت بطمة إلى أن الفتاة التي جاءت إلى منزلها بصحبة زوجها أكثر من مرة سرقت عطرها الخاص وخلخالًا من الذهب عيار 24 وحقيبة يد فاخرة.

كفالة ومتابعة

وكتبت الفنانة المغربية عبر انستقرام تقول : “واحد مع واحدة فالدار صوت وصورة وفالأخير كفالة متابعة في حالة سراح وخرجوهم؟”. وتابعت “فصبر جميل” والقادم أجمل.

رد محمد الترك

من جانبه، رد المنتج البحريني عقب خروجه بكفالة عبر خاصية “ستوري” بموقع إنستغرام، بالآية القرآنية: “إن ينصركم الله فلا غالب لكم”.

وكان الترك ظهر في مقطع فيديو في وقت سابق وهو يعتذر من أمه وأبيه وابنته حلا الترك ووالدتها لأنه لم يكن متواجدًا معهم في وقت حاجتهم له.

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