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تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد

دورة الألعاب حدث سعودي بطابع عالمي

2022-10-28 الساعة 3:23
دورة الألعاب حدث سعودي بطابع عالمي
المواطن - الرياض

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تجذب منافسات دورة الألعاب السعودية أنظار العالم إليها، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه اللاعبين في انطلاقة أكبر حدث رياضي وطني.

فوز الخليج

وانطلقت منافسات كرة اليد في دورة الألعاب السعودية اليوم بمواجهة الخليج ضد الهدى ضمن لقاءات المجموعة الثانية، على استاد جامعة الملك سعود، وشهدت قوية وندية كبيرة وتقارب في المستوى.

ونجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الهدى في حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 14/ 13، واستمرت المنافسة القوية حتى الدقائق الأخيرة، ليتمكن الخليج من الفوز بالمباراة بنتيجة 25/ 24.

الخليج والهدى لكرة اليد
جانب من المباراة – المصدر @SaudiGames2022

حضور مميز بدورة الألعاب

وشهدت مباراة الخليج ضد الهدى ضمن منافسات كرة اليد في دورة الألعاب السعودية، حضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة، حسن مصطفى، حيث حرص على متابعة المباراة من المدرجات.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى في دورة الألعاب السعودية
حسن مصطفى يُتابع المباراة – المصدر @SaudiGames2022

كما تجذب منافسات الحدث الوطني أنظار الجميع، حيث تواجد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، خلال منافسات كرة السلة 5×5 للسيدات اليوم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية في دورة الألعاب السعودية
عادل الجبير – المصدر @SaudiGames2022

ومن المقرر أن يُقام حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية عند الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وسيشهد العديد من العروض المميزة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دورة الألعاب السعودية الأولى
شعار الدورة

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