دورة الألعاب حدث سعودي بطابع عالمي

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تجذب منافسات دورة الألعاب السعودية أنظار العالم إليها، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه اللاعبين في انطلاقة أكبر حدث رياضي وطني.
وانطلقت منافسات كرة اليد في دورة الألعاب السعودية اليوم بمواجهة الخليج ضد الهدى ضمن لقاءات المجموعة الثانية، على استاد جامعة الملك سعود، وشهدت قوية وندية كبيرة وتقارب في المستوى.
ونجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الهدى في حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 14/ 13، واستمرت المنافسة القوية حتى الدقائق الأخيرة، ليتمكن الخليج من الفوز بالمباراة بنتيجة 25/ 24.
وشهدت مباراة الخليج ضد الهدى ضمن منافسات كرة اليد في دورة الألعاب السعودية، حضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة، حسن مصطفى، حيث حرص على متابعة المباراة من المدرجات.
كما تجذب منافسات الحدث الوطني أنظار الجميع، حيث تواجد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، خلال منافسات كرة السلة 5×5 للسيدات اليوم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ومن المقرر أن يُقام حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية عند الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وسيشهد العديد من العروض المميزة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).