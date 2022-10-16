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عن بعد مع شهادة معتمدة

دورة مجانية في الأمن السيبراني بجامعة الطائف

2022-10-16 الساعة 1:45
دورة مجانية في الأمن السيبراني بجامعة الطائف
المواطن - الرياض

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أعلنت جامعة الطائف عن تقديم دورة مجانية في مجال الأمن السيبراني (عن بُعد)، تستمر الدورة لمدة (4) أيام (تدريب مكثف) تستهدف كافة فئات المجتمع، مع شهادات حضور معتمدة من الجامعة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

عنوان الدورة:

  • الأمن السيبراني وخصوصية المعلومات.

المحاور:

  •  أساسيات خصوصية البيانات والأمن السيبراني.
  •  الوقاية من هجمات التصيد.
  •  حماية الخصوصية في شبكات التواصل الاجتماعي.
  •  الخصوصية وأساليب حماية المعلومات.

التفاصيل:

  •  الدورات مجانية بالكامل.
  •  التسجيل متاح لجميع فئات المجتمع.
  •  شهادة حضور معتمدة من جامعة الطائف عند إتمام الحضور في جميع ورش العمل.
  •  يقدم البرنامج “عن بعد” عبر منصة مهارات.
  •  مدة البرنامج أربعة أيام بمجموع أربع ساعات.

موعد الدورة:

  •  من الاثنين إلى الخميس (17 – 20 أكتوبر 2022م)
  •  من الساعة 5:00 مساءً.

طريقة التسجيل:

أوضحت الجامعة أن التسجيل متاح عبر منصة مهارات التابعة لجامعة الطائف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أكتوبر 2022م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الدورة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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