دورة مجانية في الأمن السيبراني بجامعة الطائف

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أوضحت الجامعة أن التسجيل متاح عبر منصة مهارات التابعة لجامعة الطائف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أكتوبر 2022م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الدورة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).