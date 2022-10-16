دورة مجانية في الأمن السيبراني بجامعة الطائف

توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية المستثمرون الأمريكيون متحمسون لـ السعودية رغم أنف بايدن تويو يتفاعل مع يوم الأغذية العالمي بمبادرة مستدامة مع “إطعام” حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض العثور على أميرة المتغيبة من أمام منزلها بالمزاحمية الملك سلمان يخاطب الشعب اليوم ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأوكراني السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات
أوضحت الجامعة أن التسجيل متاح عبر منصة مهارات التابعة لجامعة الطائف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أكتوبر 2022م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الدورة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
Abdulrahman Mohammed
كاتبين الدوره للجميع ونسوي حساب بموقع مهاره وبالنهاية لطلاب جامعة الطائف فقط مافي اي مصداقية عندكم
loulou.ss
وفقكم الله نحو الافضل
عبدالله حالد الشمري
دوره مجانيه
احمد مصطفى سليمان علي
الدورة مهمة لاهمية الامن السبراني