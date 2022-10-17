دوري روشن السعودي يعود 15 ديسمبر

يتوقف دوري روشن السعودي لمدة شهرين تقريبًا، بعد ختام منافسات الجولة الثامنة، مساء أمس الأحد؛ نظرًا لاستعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2022.
إيقاف دوري روشن السعودي
ومن المقرر أن تعود منافسات دوري روشن السعودي بمواجهات الجولة التاسعة، يوم 15 ديسمبر المقبل، ويتوقع أن تشهد فترة التوقف الحالية تغيير عدد من المدربين، والعمل على تصحيح الأخطاء والظهور بشكل أفضل.
ويُخيم الغموض على مصير مدرب الوحدة، برونو أكرابوفيتش، ومدرب الفيحاء، فوك رازوفيتش، بجانب مدرب الاتحاد، نونو سانتو، الذي تؤكد تقارير احتمالية عودته للدوري الإنجليزي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، يليه النصر بـ19 نقطة، ثم الاتحاد برصيد 18 نقطة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
الأخضر يستعد
على الجانب الآخر، يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لخوض معسكر في أبو ظبي الإماراتية خلال الفترة من 17 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمونديال.
وسيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 5 مباريات ودية، حيث أعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن القائمة، والتي ضمت 32 لاعبًا، أملًا في تجهيز اللاعبين بشكل مميز قبل كأس العالم في قطر.