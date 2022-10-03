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الليث في الصدارة حاليًا

دوري روشن حلم الشباب لتنفيذ وعده

2022-10-03 الساعة 4:22
دوري روشن حلم الشباب لتنفيذ وعده
المواطن - محمد سمعه

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يسير الفريق الكروي الأول بنادي الشباب بخطى ثابتة نحو الفوز بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الحالي. الليث يُعتبر حاليًا مع الاتحاد والتعاون لم يتلقوا أي هزيمة بعد مرور 5 جولات من عمر البطولة. لاعبو الشباب يسعون للفوز بدوري المحترفين تنفيذًا لوعدهم للجماهير بأن الشباب لن يخرج من موسم 2022/2023 إلا وهو متوج ببطولة، كما قال نواف العابد والبرازيلي كارلوس جونيور. وكان الشباب تُوج بآخر بطولة في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2011/2012. الشباب ضد الفيحاء

ترتيب دوري روشن

وبعد نهاية مباريات الجولة الخامسة أمس، الشباب في الصدارة برصيد 15 نقطة، يليه الهلال ثانيًا برصيد 12 نقطة، الاتحاد ثالثًا والتعاون رابعًا ولكل منهما 11 نقطة، النصر خامسًا وضمك سادسًا ولكل منهما 10 نقاط. الرائد سابعًا والطائي ثامنًا ويملكان 9 نقاط والفتح تاسعًا برصيد ست نقاط والاتفاق عاشرًا برصيد خمس نقاط، الوحدة في المركز الـ11 والخليج في المركز الـ12 وأبها في المركز الـ13 ولكل منهم 4 نقاط.
نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC
الفيحاء في المركز الـ14 برصيد نقطتين، العدالة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد نقطة، الباطن بالمركز السادس عشر برصيد صفر من النقاط. وتنطلق مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الخميس المقبل بإقامة 5 مباريات. المباريات الـ5 التي تُقام يوم الخميس هم ” الطائي والخليج” و “التعاون والوحدة” في تمام السادسة والنصف مساءً. الاتفاق والهلال، الشباب والرائد، الباطن وضمك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة. وفي يوم الجمعة المقبلة، يلعب أبها مع النصر في تمام السادسة والنصف مساءً، الاتحاد يواجه الفتح والعدالة يواجه الفيحاء في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة. كارلوس جونيور - الشباب والعدالة
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