دول ترفض الضم الروسي

أدانت تركيا واليابان وكوريا الجنوبية، قرار ضم أربع مناطق أوكرانية لروسيا “الضم الروسي”، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زاباروجيه وخيرسون، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. تركيا وأعربت وزارة الخارجية التركية، عن رفضها ضم روسيا لأربع مناطق في أوكرانيا، معتبرة أن القرار يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، مؤكدة رفضها قرار روسيا بضم المناطق الأربع، دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا. وقالت: “هذا القرار الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ القانون الدولي الراسخة لا يمكن قبوله، ونجدد دعمنا لإنهاء هذه الحرب التي تتزايد حدتها على أساس سلام عادل يتم تحقيقه من خلال المفاوضات”. اليابان وأدان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في مكالمة هاتفية، أمس الجمعة، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ضم روسيا الجديد لأجزاء من أوكرانيا ووصفه بأنه غير قانوني وانتهاك لسيادة البلاد، قائلًا: “أخبرته أن العملية التي دعت إليها روسيا لإجراء استفتاء وضمها لأجزاء من أوكرانيا يجب ألا تُقبل أبدا، وأنني أدينها بشدة”. وأشار إلى أنه طمأن زيلينسكي أيضًا في محادثتهما التي استمرت 30 دقيقة بأن اليابان ملتزمة بالعمل مع دول مجموعة السبع الأخرى والمجتمع الدولي الأوسع في دعم أوكرانيا بشكل أكبر، وتخطط لفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا. وقال كيشيدا، لزيلينسكي إنه يعتزم اقتراح فرض عقوبات صارمة على روسيا، وسيقود مناقشة حول إعادة إعمار أوكرانيا، مؤكدًا أن اليابان تقيّم متى يمكنها إعادة فتح سفارتها في كييف، والتي وصفها بأنها مهمة للاتصالات الوثيقة بين اليابان وأوكرانيا. كوريا الجنوبية بدورها، قالت كوريا الجنوبية، السبت، إنها لا تعترف بما أعلنته روسيا من ضم مناطق من أوكرانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية في بيان إنه يجب حماية سيادة أوكرانيا وأمنها الإقليمي واستقلالها. وقد وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على معاهدات ضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها القوات الروسية هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا خلال حفل كبير أقيم في الكرملين، مشيرًا إلى أن سكان المناطق الأربع “اختاروا بصوت واحد” الانضمام إلى روسيا بعد الاستفتاءات التي نظّمتها موسكو، قائلًا: “أريد أن أقول لنظام كييف وأسياده في الغرب: سكان لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا سيصبحون مواطنينا إلى الأبد”.

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