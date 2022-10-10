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مؤكدًا سيطرة الفريق ضد الشباب

دياز: سنظهر بشكل أفضل بعد عودة المصابين

2022-10-10 الساعة 11:50
دياز: سنظهر بشكل أفضل بعد عودة المصابين
المواطن - الرياض

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أكد مدرب الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، أن فريقه سيطر على معظم مجريات مباراته ضد الشباب، مشددًا في الوقت ذاته على تحسن الأداء بعد عودة المصابين.

دياز يتحدث عن اللقاء:

وتحدث دياز خلال المؤتمر الصحافي بعد لقاء الهلال والشباب، قائلًا: “فريقنا أجاد في المباراة، كنا نعي أنها مباراة مهمة، سيطرنا على معظم مجرياتها لكننا لم نوفق بالخروج بالانتصار”. وتابع المدرب الأرجنتيني: “أنا سعيد بعودة صالح الشهري وغوستافو كويلار، وبعد عودة اللاعبين المتبقين المصابين سنظهر بشكل أفضل”.
دوري روشن السعودي
مباراة الشباب والهلال – المصدر spl
وعلق دياز على إهدار المهاجم النيجيري أوديون إيغالو لركلة جزاء، قائلًا: “اللاعب هو متخصص في تسجيل ركلات الجزاء، لكنه لم يوفق في هذه الضربة”. وعن عدم إشراكه مصعب الجوير في التشكيلة الأساسية، قال دياز: “لا يزال لاعبًا شابًّا وأمامه مستقبل مبهر، ويجب ألا نغفل عن أن ناصر الدوسري قدم أداء رائعًا، وأنا كمدرب أقول إن ناصر نجح في تنفيذ جميع ما طلبته منه”.
دوري روشن السعودي
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

تعادل الهلال والشباب:

ولعب الهلال والشباب، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بالتعادل بنتيجة 1/ 1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا). ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما واصل الشباب الانفراد بالصدارة بعدما وصل رصيده إلى 19 نقطة.
الهلال والشباب
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC
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