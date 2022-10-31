ذئاب روما تقتحم المربع الذهبي للكالتشيو

حقق فريق روما فوزًا قويًّا بالدوري الإيطالي كالتشيو على منافسه هيلاس فيرونا بنتيجة 3/ 1 ضمن مباريات الجولة الـ 12، ليحجز فريق ذئاب العاصمة روما مكانهم في المربع الذهبي للكالتشيو.

Volpato! 🐺 Ancora contro il Verona! pic.twitter.com/YkgxA5tDSB — AS Roma (@OfficialASRoma) October 31, 2022

العودة من بعيد

تأخر روما في الشوط الأول من المباراة، بعدما أحرز الفريق المضيف هدفا في الدقيقة 27 لبافل دافيدوفيتش، الذي نال بطاقة حمراء في الدقيقة 36 من المباراة.

روما الفريق الشهير بالذئاب استغل النقص العددي لدى هيلاس فيرونا وحول تأخره بهدف إلى فوز عريض بثلاثية أحرزها نيكولاس زانيولو بالدقيقة 45 وكرستيان بالدقيقة 88 وستيفان شعراوي في الدقيقة الأخيرة الـ 90.

المربع الذهبي

رفع روما رصيده إلى 25 نقطة ليتقدم للمركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف ميلان صاحب المركز الثالث ونقطتين خلف أتالانتا الوصيف و7 نقاط خلف نابولي المتصدر، وتوقف رصيد فيرونا عند 5 نقاط في المركز قبل الأخير.