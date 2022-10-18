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تتميز بأنها صديقة للبيئة

ذا لاين .. مدينة ذكية تختلف عن المشروعات العالمية

2022-10-18 الساعة 7:42
ذا لاين .. مدينة ذكية تختلف عن المشروعات العالمية
المواطن - الرياض

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أكد عضو مجلس الشورى فضل البوعينين، أن المدن الذكية وغيرها من المشروعات الكبرى في المملكة لا تشابه المشروعات المطبقة عالميًا، لافتًا إلى مدينة “ذا لاين” مثال ذلك.

مدينة ذكية

وقال البوعينين خلال استضافته ببرنامج “هنا الرياض” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن ذا لاين تعتبر المدينة الأولى التي تُبنى وفق هذه التصاميم العمودية التي لم تحدث من قبل في العالم، كما أنها تُبنى كمدينة ذكية من الصفر دون انبعاثات ضارة وبالتالي فهي صديقة للبيئة. وأشار إلى أن هناك قطاعات اقتصادية مرتبطة بالمدينة، لكنها صديقة للبيئة أيضًا، وبالتالي هذه مشروعات لم تكن مُطبقة في العالم.

استقطاب الاستثمارات

ولفت إلى أن المشروعات الأخرى مثل السودة والعلا والدرعية، كلها مرتبطة أولًا ببيئة المملكة من جانب، ومن جانب آخر الابتكار في هذه المشروعات ما يجعلها تستقطب المزيد من الاستثمارات.
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