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لن يؤثر ضوء القمر على رؤيتها

ذروة شهب الجباريات بسماء المملكة الجمعة

2022-10-19 الساعة 6:39
ذروة شهب الجباريات بسماء المملكة الجمعة
المواطن - الرياض

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن زخة شهب الجباريات السنوية ستصل ذروة تساقطها من منتصف ليل الجمعة المقبل حتى الساعات قبل شروق شمس السبت، لافتة إلى أنه سيتم رصد 10 شهب في الساعة.

تأثير القمر

وقالت الجمعية في بيان صادر عنها إن هذا العام سيكون القمر في طور هلال نهاية الشهر المتناقص ولن يظهر حتى ساعات الفجر، لذلك لن يؤثر ضوءه على رؤية الشهب حتى وقت متأخر من الليل بسماء المملكة والوطن العربي.

أفضل العروض

ومن المتوقع أن تنتج الشهب أفضل عروضها خلال الساعة 05:00 فجرًا بالتوقيت المحلي عندما تكون نقطة إشعاعها مرتفعه في السماء. وستعبر الكرة الأرضية في هذا الوقت من العام خلال الأجسام النيزكية المنتشرة على طول مدار المذنب هالي مصدر هذه الشهب، والتي تضرب الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر.
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