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أمام الرائد

رأسية تمنح العدالة التقدم بالشوط الأول

2022-10-01 الساعة 7:44
رأسية تمنح العدالة التقدم بالشوط الأول
المواطن - محمد سمعة

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أنهى نادي العدالة الشوط الأول من مباراته أمام الرائد متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 5 من دوري روشن السعودي للمحترفين. ونجح المحترف الأرجنتيني لاوتارو بالاسيوس في إحراز الهدف الأول لأبناء المدرب التونسي يوسف المناعي من ضربة رأسية بالدقيقة الـ35. العدالة والرائد - بالاسيوس وتُقام المباراة على ملعب ” مدينة الملك عبدالله الرياضية”.  
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