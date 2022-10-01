رأسية تمنح العدالة التقدم بالشوط الأول

هدددددف!

د35' بعد عرضية عارف..

رأسية بالاسيوس تمنح #العدالة أول الأهداف 🔥

الرائد 0 × 1 العدالة#الرائد_العدالة#SSC pic.twitter.com/ZTnlgOyq8I — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 1, 2022

أنهى نادي العدالة الشوط الأول من مباراته أمام الرائد متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 5 من دوري روشن السعودي للمحترفين.ونجح المحترف الأرجنتيني لاوتارو بالاسيوس في إحراز الهدف الأول لأبناء المدرب التونسي يوسف المناعي من ضربة رأسية بالدقيقة الـ35.وتُقام المباراة على ملعب ” مدينة الملك عبدالله الرياضية”.