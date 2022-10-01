رأسية تمنح العدالة التقدم بالشوط الأول

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ونجح المحترف الأرجنتيني لاوتارو بالاسيوس في إحراز الهدف الأول لأبناء المدرب التونسي يوسف المناعي من ضربة رأسية بالدقيقة الـ35. وتُقام المباراة على ملعب ” مدينة الملك عبدالله الرياضية”.
هدددددف!— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 1, 2022
د35' بعد عرضية عارف..
رأسية بالاسيوس تمنح #العدالة أول الأهداف 🔥
الرائد 0 × 1 العدالة#الرائد_العدالة#SSC pic.twitter.com/ZTnlgOyq8I