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رؤساء الأندية السعودية يدعمون الأخضر بالمونديال

2022-10-19 الساعة 4:30
رؤساء الأندية السعودية يدعمون الأخضر بالمونديال
المواطن - الرياض

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أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل أن رؤساء الأندية سيتواجدون في قطر، من أجل دعم الأخضر في نهائيات كأس العالم 2022.

رؤساء الأندية يحضرون المونديال

وقال ياسر المسحل: “بتوجيه من وزير الرياضة، تم دعوة جميع رؤساء الأندية وليس أعضاء الجمعية العمومية فقط، فهم اليوم يتحملون جهودًا كبيرة وهذا منتخبهم، ودعوتهم أقل واجب لحضور كأس العالم 2022″. وتابع ياسر المسحل خلال تصريحاته لـ”الشرق الأوسط”: “نعمل على آلية بالتعاون مع وزارة الرياضة سنعلن عنها خلال أسبوع للتكفل بمغادرة عدد من الجماهير السعودية إلى قطر لدعم ومساندة الأخضر“.
ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم
ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

الأخضر يستعد

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم في قطر 2022، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك، ويخوض حاليًا معسكرًا في أبو ظبي أملًا في الاستعداد جيدًا.
الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر saff
ودشن الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد معسكر أبو ظبي بالأمس، في ظل غياب 6 لاعبين للإصابة، حيث يخضعون لبرامج تأهيلية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
رينارد
رينارد – المصدر @Herve_Renard_HR
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